RUSI SNAŽNO UDARILI: Na meti ukrajinski teretni brodovi i logistički centar

ORUŽANE snage Ruske Federacije su tokom noći izvele napade dronova na ukrajinske logističke centre, skladišta i luke, kao i na plovila koja se koriste za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

U Kijevskoj oblasti je oštećen logistički centar "BDU Logistik" u Sčastljivom, čije se se prostorije koriste za skladištenje i distribuciju vojnih proizvoda.

Takođe je pogođena gasorazvodna stanica u Bojarki, koja snabdeva gasom preduzeća ukrajinske odbrambene industrije, dodaje se u saopštenju.

U luci Odesa ruske snage su pogodile teretni brod koji isporučuje teret namenjen Oružanim snagama Ukrajine, dok su u luci Izmail oštećeni objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar i skladištenje vojnog tereta.

Pored toga, tokom prelaska mora oštećen je brod koji isporučuje teret u luku Odesa namenjen ukrajinskim snagama, naveli su u ministarstvu.

(RT Balkan)

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