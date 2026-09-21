Svet

RUSI SNAŽNO UDARILI: Na meti ukrajinski teretni brodovi i logistički centar

В.Н.

21. 09. 2026. u 08:10

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ORUŽANE snage Ruske Federacije su tokom noći izvele napade dronova na ukrajinske logističke centre, skladišta i luke, kao i na plovila koja se koriste za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСИ СНАЖНО УДАРИЛИ: На мети украјински теретни бродови и логистички центар

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

U Kijevskoj oblasti je oštećen logistički centar "BDU Logistik" u Sčastljivom, čije se se prostorije koriste za skladištenje i distribuciju vojnih proizvoda.

Takođe je pogođena gasorazvodna stanica u Bojarki, koja snabdeva gasom preduzeća ukrajinske odbrambene industrije, dodaje se u saopštenju.

U luci Odesa ruske snage su pogodile teretni brod koji isporučuje teret namenjen Oružanim snagama Ukrajine, dok su u luci Izmail oštećeni objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar i skladištenje vojnog tereta.

Pored toga, tokom prelaska mora oštećen je brod koji isporučuje teret u luku Odesa namenjen ukrajinskim snagama, naveli su u ministarstvu.

(RT Balkan)

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