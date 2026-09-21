Društvo

U SRBIJI DANAS UMERENO DO POTPUNO OBLAČNO I SVEŽIJE: Temperatura do 27 stepeni

T.J.

21. 09. 2026. u 07:07

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U SRBIJI će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije, posle podne se očekuje razvedravanje, a maksimalna temperatura biće 27 stepeni.

У СРБИЈИ ДАНАС УМЕРЕНО ДО ПОТПУНО ОБЛАЧНО И СВЕЖИЈЕ: Температура до 27 степени

Foto: Valery Voennyy, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

Ujutru na severu, a sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Posle podne postepeno razvedravanje i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalom delu zemlje.

Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 22 stepena na severu do 27 stepeni na jugu i istoku zemlje.

U Beogradu ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, suvo i svežije. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 16 do 18 stepeni, najviša dnevna 24 stepena.

Prema prognozi do 28. septembra, nakon svežeg jutra, u većini mesta dnevna temperatura će biti u intervalu od 18 do 25 stepeni.

Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a do petka i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska.

Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo i malo toplije.

(Tanjug)

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