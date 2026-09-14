„Dunav osiguranje“ prati razvoj elektromobilnosti kroz nova osiguravajuća rešenja

RAZVOJ električne mobilnosti donosi nove potrebe i rizike, zbog čega Kompanija „Dunav osiguranje“ svoju ponudu kontinuirano prilagođava novim tehnologijama i navikama korisnika, izjavio je direktor Sektora interne i eksterne prodaje „Dunav osiguranja“ Ljubomir Zec na manifestaciji EV DAYS 2026 u Novom Sadu.

Panel 2 - Nova era osiguranja- vreme je za promene/ Foto: Pakt studio

On je podsetio da „Dunav osiguranje“ treću godinu zaredom učestvuje na ovoj manifestaciji, predstavljajući usluge namenjene vlasnicima električnih vozila, čiji broj na domaćem tržištu beleži konstantan rast. „Svedoci smo sve većeg porasta broja električnih vozila na ulicama Srbije. To pokazuju i zvanični podaci Privredne komore Srbije, prema kojima je udeo ovih vozila u ukupnom broju novih vozila u odnosu na prethodnu godinu porastao za jedan procentni poen“, rekao je Zec.

Ljubomir Zec/ Foto: Pakt studio

Prema njegovim rečima, takav trend osiguravajuće kompanije moraju da prate odgovarajućim rešenjima kako bi vlasnici električnih vozila mogli da zaštite sebe i svoju imovinu, ali i druge učesnike u saobraćaju. „Budućnost elektromobilnosti je tu i svi je već živimo, a mi iz Kompanije ’Dunav’ nastojimo da pratimo sve ono što je potrebno da bi se ova vozila bezbedno koristila u saobraćaju“, istakao je Zec.

Štand Kompanije/ Foto: Pakt studio

Govoreći o daljem razvoju tržišta, ocenio je da će iskustva zemalja u kojima je udeo električnih vozila značajno veći biti dragocena za unapređenje uslova osiguranja i zakonodavnog okvira u Srbiji, uz napomenu da bi subvencije za kupovinu električnih vozila predstavljale važan podsticaj njihovoj široj primeni.

Zec je ukazao i na rast poverenja građana u osiguranje, navodeći da je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ zabeležen rast premije kasko osiguranja od 12 odsto u odnosu na prošlu godinu, što dodatno obavezuje kompaniju da razvija usluge prilagođene potrebama vlasnika električnih vozila.

Dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Boris Dumnić/ Foto: Pakt studio

Dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Boris Dumnić ocenio je da razvoj elektromobilnosti, osim tehnoloških pitanja, otvara i pitanja finansiranja i osiguranja električnih vozila, ocenivši da je prisustvo Kompanije „Dunav osiguranje“ na EV Daysu „pravi put“, jer na jednom mestu može da se upozna s novim vozilima i tehnologijama, ali i da razmenjuje iskustva sa stručnom javnošću, donosiocima odluka i korisnicima.

Štand Kompanije Dunav osiguarnje posetili su predstavnici institucija, privrede i akademske zajednice/ Foto: Pakt studio

Manifestacija EV days 2026 okupila je više od 80 kompanija, sa više od 50 izloženih vozila, više od 30 modela dostupnih za test vožnje i preko 30 govornika i panelista iz oblasti elektromobilnosti, energetike i održivih tehnologija. Svečanom otvaranju i obilasku sajma prisustvovali su predstavnici institucija, privrede i akademske zajednice, koji su tom prilikom posetili i štand Kompanije, dok su posetioci manifestacije imali priliku da se upoznaju s ponudom „Dunava“ namenjenom vlasnicima električnih vozila, kao i s rešenjima koja prate razvoj elektromobilnosti i nove potrebe korisnika.