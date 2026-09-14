DIRECT MEDIA OBELEŽAVA 25 GODINA POSLOVANJA: Od prve medijske agencije do regionalnog lidera integrisanih komunikacija

DIRECT Media obeležava 25 godina poslovanja kao jedna od vodećih agencija u regionu. Od začetnika medijskog planiranja i zakupa medijskog prostora do današnjeg kompleksnog komunikacijskog okruženja, Direct Media je tokom dve i po decenije učestvovala u postavljanju standarda tržišta i gradila poziciju jednog od njegovih prepoznatljivih lidera.

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Tokom tog perioda advertising industrija prošla je kroz velike promene – od nastanka novih medija, digitalizacije i razvoja novih tehnologija do potpuno novih načina na koje ljudi konzumiraju sadržaj i komuniciraju sa brendovima. Direct Media se razvijala zajedno sa tržištima, uvodila nova znanja i trendove i prilagođavala ih potrebama lokalnih i regionalnih klijenata. Danas povezuje medije, podatke, tehnologiju i kreativnost kako bi stvarala nove poslovne prilike za svoje partnere.

Svoj jubilej Direct Media obeležava i predstavljanjem novog vizuelnog identiteta i komunikacijske platforme Always Ahead. Novi vizuelni identitet donosi odvažniji i energičniji izraz brenda, u skladu sa ambicijom Direct Medije da ne prati samo razvoj tržišta, već učestvuje u njegovom oblikovanju. Always Ahead daje ime načinu razmišljanja koji je pratio razvoj kompanije – posvećenosti, ekspertizi, spremnosti da preispituje ono što danas funkcioniše i sposobnosti da na vreme prepozna promene i pripremi se za ono što dolazi.

- Biti lider od samog osnivanja je izuzetan uspeh i na to smo veoma ponosni. Ali liderstvo sa sobom nosi i odgovornost – prema klijentima, ljudima i tržištima koja zajedno razvijamo. Direct Media ima snažne temelje i vrednosti koje su postavljene na samom početku, a integritet i poverenje koje smo gradili godinama omogućili su nam da ostanemo stabilni kroz velike promene. Upravo na tim temeljima želimo da gradimo i ono što dolazi - izjavila je Marija Matić, direktorka za strategiju i klijente Direct Media.