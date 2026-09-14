DIRECT MEDIA OBELEŽAVA 25 GODINA POSLOVANJA: Od prve medijske agencije do regionalnog lidera integrisanih komunikacija
DIRECT Media obeležava 25 godina poslovanja kao jedna od vodećih agencija u regionu. Od začetnika medijskog planiranja i zakupa medijskog prostora do današnjeg kompleksnog komunikacijskog okruženja, Direct Media je tokom dve i po decenije učestvovala u postavljanju standarda tržišta i gradila poziciju jednog od njegovih prepoznatljivih lidera.
Tokom tog perioda advertising industrija prošla je kroz velike promene – od nastanka novih medija, digitalizacije i razvoja novih tehnologija do potpuno novih načina na koje ljudi konzumiraju sadržaj i komuniciraju sa brendovima. Direct Media se razvijala zajedno sa tržištima, uvodila nova znanja i trendove i prilagođavala ih potrebama lokalnih i regionalnih klijenata. Danas povezuje medije, podatke, tehnologiju i kreativnost kako bi stvarala nove poslovne prilike za svoje partnere.
Svoj jubilej Direct Media obeležava i predstavljanjem novog vizuelnog identiteta i komunikacijske platforme Always Ahead. Novi vizuelni identitet donosi odvažniji i energičniji izraz brenda, u skladu sa ambicijom Direct Medije da ne prati samo razvoj tržišta, već učestvuje u njegovom oblikovanju. Always Ahead daje ime načinu razmišljanja koji je pratio razvoj kompanije – posvećenosti, ekspertizi, spremnosti da preispituje ono što danas funkcioniše i sposobnosti da na vreme prepozna promene i pripremi se za ono što dolazi.
- Biti lider od samog osnivanja je izuzetan uspeh i na to smo veoma ponosni. Ali liderstvo sa sobom nosi i odgovornost – prema klijentima, ljudima i tržištima koja zajedno razvijamo. Direct Media ima snažne temelje i vrednosti koje su postavljene na samom početku, a integritet i poverenje koje smo gradili godinama omogućili su nam da ostanemo stabilni kroz velike promene. Upravo na tim temeljima želimo da gradimo i ono što dolazi - izjavila je Marija Matić, direktorka za strategiju i klijente Direct Media.
Preporučujemo
STANjE NA GRANICAMA: Na Batrovcima kamioni čekaju do osam sati
14. 09. 2026. u 07:49
DANAS JE VELIKI PRAZNIK: Počinje crkvena Nova godina
14. 09. 2026. u 07:23
DANAS OBLAČNO, UVEČE KRATKOTRAJNA KIŠA: Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni
14. 09. 2026. u 07:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)