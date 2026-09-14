NE IZLAZITE IZ KUĆE BEZ KIŠOBRANA I JAKNE: Pljuskovi će zahvatiti gotovo celu Srbiju - Evo šta nas očekuje u Beogradu

PREMA podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji nas sutra očekuje veoma nestabilno vreme.

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Na severu zemlje smenjivaće se sunce i oblaci uz povremeni kratkotrajni pljusak. U ostalim krajevima biće pretežno oblačno sa kišom, dok se već posle podne očekuje razvedravnje i prestanak padavina. Duvaće slab do umeren severnozapadni vetar. Utarnja temperatura kretaće se od 12 do 16 stepeni, dok je maksimalna dnevna prognozirana između 21 i 25 stepeni.

Prognoza za Beograd

U prestonici se sutra očekuje slično vreme - promenljivo uz kombinaciju sunčanih i oblačnih perioda, ali i s povremenom kišom. Drugi deo dana donosi suvo vreme i postepeno razvedravnje. Vetar slab, severnozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 16 stepeni, a najviša dnevna do 25 stepeni.

Izgled vremena za naredne dane

U sredu i četvrtak nas očekuje prolepšanje vremena. Biće pretežno sunčano i toplo vreme, uz retku dnevnu oblačnost, dok je u sredu ujutru moguća lokalna magla.

U petak nas očekuje umeren razvoj oblačnosti uz zadržavanje toplog vremena. Tokom noći ka vikendu na severu i zapadu zemlje moguća je retka kratkotrajna kiša.

Za vikend i početkom sledeće nedelje očekuje nas promenljivo oblačno uz povremene pljuskove, uglavnom u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima.

Jutra ostaju sveža, a maksimalne temperature do petka kretaće se od 25 do 31 stepen, dok se od subote očekuje blaži pad temperature.