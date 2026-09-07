MOSKVA DALA ZELENO SVETLO: Srbija i Rusija šire saradnju na svemir

VLADA Rusije odobrila je nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korišćenju svemira u mirnodopske svrhe. Odgovarajući nalog ruskog premijera Mihaila Mišustina objavljen je na zvaničnom portalu pravnih akata.

Foto: Tanjug/Roscosmos space corporation, via AP

-U skladu sa stavom 1. člana 11. Federalnog zakona ‘O međunarodnim ugovorima Ruske Federacije’, odobrava se nacrt Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti istraživanja i korišćenja svemirskog prostora u mirnodopske svrhe, koji je podnela Državna korporacija za kosmičke aktivnosti ‘Roskosmos’, a koji je usaglašen sa Ministarstvom spoljnih poslova Rusije, Ministarstvom pravde Rusije i drugim zainteresovanim federalnim organima izvršne vlasti, navodi se u dokumentu.

„Roskosmosu“ je naloženo da zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova Rusije održi pregovore sa srpskom stranom i, nakon postizanja dogovora, potpiše dokument u ime Vlade Ruske Federacije.

sputnikportal.rs

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