POTRESNO! Sveštenik opisao poslednji susret sa Mladićem: Izgovorio sam mu ove reči, a general se samo nasmejao

PROTOJEREJ Boris Topić u izjavi za "Novosti" ispričao je kako je izgledao poslednji susret sa generalom Ratkom Mladićem.

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- U četvrtak sam sa Božijim promislom, otišao u zatvor, iako je prvobitni plan bio da dođem u ponedeljak.General je ležao vidno lošiji nego inače. Na moje pitanje: „Šefe, hoćemo li se danas ispovijediti i pričestiti?“ — samo je kratko odgovorio: „Da.“ Ispovedio se i pričestio - kaže za "Novosti" protojerej Topić i dodaje:

- Posle pričešća ostao sam još neko vreme sa njim ali sam morao da krenem jer je stražar trebalo da završi smenu. Kao i obično, poljubio sam ga u glavu i stavio mu krst u ruku, da ga čuva. On ga je snažno prigrabio i stegao u šaci. Na odlasku sam mu u šali rekao: „Vidimo se uskoro na šahu, sramota je da ostane 3:1 za mene.“ Na to se lagano nasmijao, nekako znajući da će nova partija šaha da sačeka. Nedugo nakon toga saznao sam da se upokojio, što mi je kasnije potvrdio i njegov sin Darko. Zaista, Božija milost je velika. Zahvalan sam Bogu što mi je dao da ga u njegovim posljednjim danima posjetim, da se ispovijedi i pričesti i da ga ispratim sa molitvom i krstom u ruci. O detaljima naše ispovijesti ne mogu i ne želim da govorim jer je to Sveta Tajna koju sam kao sveštenik dužan da čuvam,poriučio je sveštenik Topić.

Podsetimo, ministar pravde Nenad Vujić govorio je u emisiji "Uranak" na televiziji K1 o zahtevima Srbije da Ratko Mladić poslednje dane života provede u Srbiji. Kako je naveo, od 20. avgusta do njegove smrti upućena su četiri dopisa, a srpska strana upozoravala je da je njegovo zdravstveno stanje takvo da se život meri danima. Vujić je rekao da je, nakon medicinskih procena o ozbiljnosti Mladićevog stanja, bilo legitimno otvoriti pitanje humanitarnog postupanja prema čoveku koji se nalazi u završnoj fazi života.

- Legitimno je otvoriti pitanje humanizma. Mi smo i posle prvog medicinskog izveštaja, koji nisu dali nezavisni eksperti niti lekari iz Srbije, već lekari iz zatvorske bolnice, dobili informaciju da je neophodno palijativno lečenje. Čak su naglasili da porodica treba da dođe što pre. Svi signali govorili su da je kraj blizu - rekao je Vujić.

Kako je objasnio, Srbija je nakon toga odmah zatražila da Mladić bude pušten iz humanitarnih razloga.

- Kada se lice nalazi u takvoj fazi života, svrha kažnjavanja gubi smisao. To su i međunarodni standardi - naveo je ministar.

Vujić je naglasio da palijativna nega ne podrazumeva samo medicinsku terapiju, već i mogućnost da teško obolela osoba poslednje dane provede uz porodicu.

Srpski general Ratko Mladić preminuo je juče u 85. godini i biće sahranjen uz sve državne i vojne počasti.

Poslednja želja preminulog srpskog vojskovođe bila je da počiva pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju.

Vest o smrti generala Mladića odjeknula je širom Srbije, a njegova životna priča i ratni put ostavili su dubok trag u novijoj istoriji našeg naroda.

Na Brankovom mostu okupili su se građani kako bi odali počast preminulom generalu Ratku Mladiću. Tom prilikom razvijen je ogroman transparent sa likom generala i porukom: "Iz tvoje borbe živi naša sloboda".

Mladić će najverovatnije biti sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje ćerke Ane, što mu je navodno bila i poslednja želja.