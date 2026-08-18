"MINIMALAC U SRBIJI BIĆE 600 EVRA" Oglasio se Mali: Odluku usvajamo na narednoj sednici

PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je, nakon sednice Socijalno ekonomskog saveta, da se prilikom utvrđivanja minimalne cene rada uzima u obzir šest parametara, među kojima su rast bruto domaćeg proizvoda, stanje na tržištu rada, inflacija i makroekonomska stabilnost zemlje.

Foto: Instagram/mali_sinisa

Predstavnici Vlade, poslodavaca i sindikata danas nisu postigli konsenzus o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Vlada je predložila da minimalac bude povećan za 9,2 odsto, odnosno sa 371 na 405 dinara po radnom času, što bi prema prosečnom fondu radnih sati iznosilo 70.470 dinara mesečno.

Ministar je rekao da će takva odluka, ukoliko sve bude u redu, biti usvojena već na narednoj sednici Vlade.

Mali: Rast privrede u drugom kvartalu iznosio 3,6 odsto

Mali je naveo da je stopa rasta srpske privrede u drugom kvartalu ove godine iznosila 3,6 odsto, kao i da je rast zabeležen i tokom prvog tromesečja.

- Jedni smo od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, što je dobra stvar. Na osnovu prva dva kvartala planiramo da rast BDP ove godine bude iznad tri odsto, odnosno između 3,2 i 3,3 odsto - rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, stopa privrednog rasta predstavlja jedan od faktora koji utiču na određivanje visine minimalne zarade za narednu godinu.

Javni dug 43,7 odsto, nezaposlenost 8,9 odsto

Ministar finansija je istakao da je Srbija sačuvala makroekonomsku stabilnost i da udeo javnog duga u BDP iznosi 43,7 odsto.

„Duplo smo bolji nego kada je Evropska unija u pitanju“, kazao je Mali.

Govoreći o tržištu rada, naveo je da je stopa nezaposlenosti stabilna i da iznosi 8,9 odsto, podsetivši da je 2012. godine dostizala 25,9 odsto.

"Inflacija u junu iznosila samo 1,9 odsto"

Mali je ocenio da posebno ohrabruje kretanje inflacije, navodeći da je ona u junu iznosila 1,9 odsto.

On je podsetio i na kritike koje su se pojavile nakon regulisanja cena u supermarketima, prema kojima je Srbija navodno mogla da se suoči sa naglim rastom cena.

„Rekli su da će nakon toga doći do eksplozije cena u Srbiji, a kao što vidite, do toga nije došlo, upravo zahvaljujući odgovornoj politici Vlade Republike Srbije“, poručio je Mali.

Pošto na Socijalno ekonomskom savetu nije postignut konsenzus, konačnu odluku o minimalnoj ceni rada za narednu godinu doneće Vlada Srbije na jednoj od narednih sednica.

(Blic Biznis)