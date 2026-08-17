STIŽE OZBILJNO NEVREME U SRBIJU! KO PREŽIVI PRIČAĆE: Evo gde prvo udara hladni front!

POSLE paklenih 38 stepeni sledi nagli preokret, a temperatura će u pojedinim krajevima pasti i za deset stepeni.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Posle vrelog dana tokom kojeg je temperatura u Srbiji dostizala 37-38 stepeni, usledio je preokret vremena, a pojedine delove zemlje već su zahvatili pljuskovi i grmljavina.

Na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i u Podrinju, večeras već ima pljuskova sa grmljavinom, a lokalno se razvijaju i snažnije grmljavinske oluje praćene obilnijom kišom.

Tokom večeri nestabilnosti se očekuju na zapadu i jugozapadu zemlje, u Podrinju, kao i u delovima Srema i Mačve.

Grmljavinski sistemi premeštaće se prema severoistoku, dok će temperature i tokom večeri u pojedinim krajevima ostati veoma visoke i dostizati 33-34 stepena.

Hladni front stiže tokom noći

Glavna promena očekuje se tokom noći ka utorku i u utorak ujutru, kada će sa severozapada Srbije prodreti hladni front.

Sa njim stižu jače naoblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina, ali i osetno svežiji vazduh. Očekuje se i jak severozapadni vetar.

Hladni front najpre će zahvatiti severozapadne krajeve, a potom će se tokom utorka širiti prema ostalim delovima zemlje.

Pogoršanje vremena biće prolazno, a najmanje će se osetiti na istoku i jugoistoku Srbije.

Lokalno više od 30 litara kiše

Padavine neće biti ravnomerno raspoređene. U mnogim krajevima kiša može potpuno da izostane, a postoji mogućnost i pojave suvih grmljavinskih oluja.

Takve oluje, sa grmljavinom ali bez značajnijih padavina, mogu dodatno da povećaju opasnost od nastanka i širenja požara.

Sa druge strane, na pojedinim lokacijama mogu se razviti kratkotrajne, ali snažne grmljavinske oluje praćene obilnim pljuskovima.

Lokalno bi za veoma kratko vreme moglo da padne više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Temperatura pada i do 10 stepeni

Promena će doneti i nagli pad temperature.

U utorak će maksimalne vrednosti biti za sedam do deset stepeni niže nego u ponedeljak i kretaće se od 25 do 29 stepeni.

U Beogradu se očekuje maksimalno oko 27 stepeni.

Na severu i severozapadu Srbije tokom utorka biće uglavnom suvo, dok se u ostalim krajevima pre podne i sredinom dana očekuju kiša i grmljavina. Posle podne uslediće postepeno razvedravanje.

Zbog mogućnosti lokalno snažnih grmljavinskih procesa i obilnih padavina potrebno je pratiti upozorenja nadležnih službi.

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