"ZVER SA ISTOKA" DONOSI ZIMU KAKVU DUGO NISMO VIDELI: Ovo je ključan datum, spremite se za polarni vrtlog

Meteorolog Ivan Ristić najavio je promenu vremena sa fokusom na retrogradni polarni vrtlog – manevar u višim slojevima atmosfere koji, prema najnovijim analizama pokreće dolazak „Zveri sa istoka“ ili hladnog vazduha. Ako se ovaj scenario ostvari čeka nas prodor hladnog fronta koji bi mogao da bude nalik zimi 1984/85. godine.

Dislokacija polarnog vrtloga

Ristić navodi da je „prilikom praćenja polarnog vrtloga u stratosferi veoma vazna njegova orijentacija, ali i dislokacija“.

- Oko 15. decembra će doći do njegove dislokacije i retrogradnog kretanja sa istoka na zapad i jugozapad što je i ključni faktor koji može da omogući prodor hladnog vazduha sa istoka i severoistoka Evrope na Balkan. Na mapama se može videti premeštanje i dislokacija polarnog vrtloga u naredne dve nedelje. Naime, kreće se iz Sibira prema Grenlandu retrogradno i nama donosi zahlađenje u trećoj dekadi decembra – kaže Ristić.

Ključan datum za jače zahlađenje

Prema trenutnim prognozama, kaže Ivan Ristić, od 24. decembra sve kreće, i jače zahlađenje i sneg uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima. Zahlađenje će se osetiti i koji dan ranije, ali od katoličkog Božića će biti osetnije.

- Uticaj retrogradnog polarnog vrtloga ćemo najverovatnije osetiti od katoličkog Božića (25. decembar). Kada se polarni vrtlog kreće unazad to je najnezgodnije, i u to smo imali prilike da se uverimo u oktobru kada smo osetili rusku zimu. Još danas i sutra uživajte u povremenim sunčanim intervalima, jer od četvrtka ove nedelje stižu magla i zahlađenje nalik na poznu jesen, a zatim prelazimo na pravu zimu – kaže Ristić.

Napominje da više meteorologa u regionu, poput njegovih kolega iz Makedonije ili Hrvatske, takođe najavljuju hladniju zimu od prošle, i da treba pratiti i dalje kretanje polarnog vrtlog koji je ključan za vreme tokom zimske sezone.

Povratak u prošlost i sličnosti sa zimom 84/85.

Dodaje da je MJO indeks trenutno skoro identičan, uključujući i njegove rotacije, kao krajem 1984. i početkom 1985. godine.

- Povratak u prošlost neće škoditi. Starije generacije pamte da je pre 40 godina bila hladnija zima. Međutim, u međuvremenu je došlo do promene klime i ne možemo da očekujemo identičnu zimsku sezonu, ali svakako treba imati u vidu da trenutno sve više modela potvrđuje mesečnu prognozu za decembar, prema kojoj se pred kraj meseca očekuju i ledeni dani i češće snežne padavine – zaključuje Ristić.

