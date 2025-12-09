PROUČAVAĆE ČAK 60.000 TESLINIH ISTRAŽIVANJA: U toku osnivanje prvog instituta posvećenog životu i delu genijalnog srpskog pronalazača

DA nije bilo Nikole Tesle, svet bi, možda, još bio "u mraku". A da ono što je slavni pronalazač srpskog porekla ostavio čovečanstvu ne bi ostalo u mračnim depoima, arhivima, kutijama, u Beogradu je osnovan Institut "Nikola Tesla naučno društvo". Namera je da se to rasuto nasleđe sabere, ponovo pročita i postane polazište za savremena naučna istraživanja.

Foto: Profimedia/Javno vlasništvo

Na osnivačkoj Skupštini, održanoj pre nekoliko dana u Beogradu, rečeno je da nova ustanova namerava da se fokusira na zaštitu i analizu Teslinih patenata, ali i na razvoj novih naučnih pristupa u oblastima elektromedicine, fizike etra, rezonantnih tehnologija, teorije o svesti i vremenu, popularizaciji naučnih znanja. Planirano je i učešće u naučnim i stručnim projektima, kao i saradnja sa domaćim i stranim univerzitetima, naučnim institucijama i drugim organizacijama.

- Kao istraživač, naučnik i profesor sa dugim stažom obradovan sam kadgod u našoj zemlji bude osnovano nešto u vezi sa Nikolom Teslom - kaže prof. dr Miloje Rakočević, koji je otvorio osnivačku Skupštinu. - Mislim da mi Srbi ne znamo koga smo imali. To kažem ne samo za Teslu, već i za Petra Petrovića Njegoša. Izgleda da mi do danas nismo poznali ni jednog ni drugog. Tesla je u jednom članku objavljenom u "Njujork Amerikenu" 1915. izjavio da smatra da isti zakon upravlja prirodom i univerzumom. On je celog života istraživao nevidljivo. Bio je ispred nauke i ljudi svog vremena. Nije hteo slavu, ni novac, već da dođe do istine. Ako ovaj institut bude imao tu nameru, onda će njegovo postojanje imati smisla.

Za predsednika osnivačke Skupštine jednoglasno je izabran prof. dr Velimir Abramović, jedan od najboljih poznavalaca života i dela Nikole Tesle.

- Teslin put u fizici je najperspektivniji i razrešava probleme modernog čovečanstva kao što su energetska kriza i moderna medicina - kaže za "Novosti" prof. Abramović, doktor filozofije nauke (matematike i fizike). - Za razliku od kvantne mehanike i relativizma, čije su ideje uveliko iscrpljene i vrte se u krugu istih hipoteza i neshvaćenih eksperimenata, Teslina rezonantna tehnologija zasnovana na etarskoj fizici otvara neslućene mogućnosti.

FOTO: Privatna arhiva Velimir Abramović

Po njegovim rečima, cilj Tesla instituta je pre svega reforma naučnih sazanja na osnovu novih filozofskih shvatanja matematike i fizike.

- Paradigma klasične mehanike bila je sila, kvantne mehanike energija, a paradigma nove etarske fizike inspirisane Teslinim idejama i uspešnim eksperimentalnim radovima su svest i vreme - ističe Abramović. - U naučnom društvu će se diskutovati i analizirati Tesline ideje i eksperimenti, a nadamo se da ćemo uspeti da upotpunimo našu dokumentaciju kopijom neproučenog i neobjavljenog Teslinog naučnog arhiva iz Muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Arhiv ovog muzeja sadrži eksperimentalne podatke, teorijske beleške, razmišljanja i objašnjenja, kao i zapise o Teslinim vizijama prirodnih zakona, koje se odnose na teoriju materije.

Abramović kaže da nije poznato da je ova dokumentacija od vrhunske naučne vrednosti ikada proučena, a sadrži oko 60.000 naučno-istraživačkih dokumenata nastalih u toku 38 godina, od 1905. do 1943. godine. Kao najznačajniji deo tog materijala, on izdvaja neponovljena Teslina istraživanja i patente. Ukoliko bi dobili materijal iz Muzeja, u institutu bi se zaposlili istraživači koji bi ga proučavali.

- Zna se da Tesla nije koristio tada već uobičajeni diferencijalni račun i da je Maksvelovu elektromagnetiku nazvao "poezijom" neprimenljivom na pravu prirodu svetlosti i elektriciteta - navodi Abramović. - Od presudne važnosti je ispitati koje je ontološko značenje Tesline jednostavne matematike, odnosno, šta je tačna i jednoznačna fizička interpretacija matematičkih objekata i operacija koje je on koristio u svojim neshvaćenim eksperimentima. Smatrao je da je sva vasiona živa i obdarena svešću, da je kretanje očigledno, ali ne i realno i da je osnovna matematika dovoljan, ali još neodgonetnuti prirodno-matematički jezik koji proizvodi celokupnu stvarnost.

Foto: reprint TV Novosti/Vikipedija

Struja za lečenje tela - ELEKTRIČNA stimulacija za lečenje ljudskog tela počinje od Nikole Tesle - tvrdi Abramović. - Naime, Tesla je 21. februara 1891. propustio visokofrekventnu naizmeničnu struju kroz svoje telo i pokazao da ima lekovita svojstva. Njegovi izumi su od ogromnog značaja za medicinsku nauku. Njegov originalni rad iz 1898. pokazuje kako i šta je video kao interakciju električnog i magnetnog polja i ljudskog tela i razradio tehniku električne stimulacije u svrhe lečenja. Danas je nemoguće zamisliti kakav bi život bio bez uređaja i sistema koje je Tesla otkrio i patentirao.

Naš sagovornik dodaje i da njegovi medicinski aparati nisu obični visokofrekventni oscilatori, nego su podešeni na frekvencije viših harmonija planete Zemlje, Meseca, Sunčevog sistema, galaksije, odnosno na frekvencije nižih harmonija strukturnih elemenata ljudskog tela i njegovih pojedinih organa, a to su, naravno, atomi i molekuli.

- Ukratko, filozofija Tesline medicinske terapije nije destruktivna po mikroorganizme, već je u pitanju restitucija normalnog stanja, to jest ponovno uspostavljanje vremenske i prostorne vibratorne ravnoteže - pojašnjava Abramović.

Na Tesla institutu u osnivanju održana su i prva predavanja. Govorilo se o njegovoj viziji elektromedicine, njegovim patentima i eksperimentima u psihosomatskoj biofizici. Pored Abramovića, učestvovali su prof. dr Dejan Raković, Zoran MIM Bjelica i inženjer Goran Marjanović. Posle predavanja usledila je diskusija čiji je moderator bio prof. dr Radoje Cvejić.