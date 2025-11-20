SNEG ĆE POČETI PRVO DA PADA U OVIM PREDELIMA: Poznato i kada tačno će se zabeleti Srbija

U PETAK će u Srbiji biti kišovito, na severu i zapadu i osetno hladnije, dok će na jugu i jugoistoku biti veoma toplo, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 4 na severozapadu Bačke do 20 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8°C.

Foto: N. Živanović

U toku večeri i noći očekuju se obilnije padavine, a kiša će na planinama zapadne Srbije preći u sneg, pri čemu će kiša vrlo brzo preći u sneg i u nižim predelima zapadne Srbije i u Podrinju.

U subotu vrlo hladno, susnežica i sneg padaće u većem delu Srbije, naročito u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelima, a biće ga i na području Beograda i Vojvodine. Na jugu i jugoistoki kiša i pljuskovi.

Maksimalna temperatura biće od 2 na severu i zapadu Srbije i u Beogradu do 12 na jugoistoku zemlje.

Najhladniji dan biće nedelja. Ponegde se očekuje sneg.

Maksimalna temperatura biće od 1 do 5°C, u Beogradu do 2°C.

Već početkom sledeće sedmice sledi značajnije otopljenje, ali se nastavlja promenljivo vreme sa čestom kišom.

(Telegraf)