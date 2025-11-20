Društvo

SNEG ĆE POČETI PRVO DA PADA U OVIM PREDELIMA: Poznato i kada tačno će se zabeleti Srbija

Новости онлине

20. 11. 2025. u 20:13

U PETAK će u Srbiji biti kišovito, na severu i zapadu i osetno hladnije, dok će na jugu i jugoistoku biti veoma toplo, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 4 na severozapadu Bačke do 20 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8°C.

СНЕГ ЋЕ ПОЧЕТИ ПРВО ДА ПАДА У ОВИМ ПРЕДЕЛИМА: Познато и када тачно ће се забелети Србија

Foto: N. Živanović

U toku večeri i noći očekuju se obilnije padavine, a kiša će na planinama zapadne Srbije preći u sneg, pri čemu će kiša vrlo brzo preći u sneg i u nižim predelima zapadne Srbije i u Podrinju.

U subotu vrlo hladno, susnežica i sneg padaće u većem delu Srbije, naročito u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelima, a biće ga i na području Beograda i Vojvodine. Na jugu i jugoistoki kiša i pljuskovi.

Maksimalna temperatura biće od 2 na severu i zapadu Srbije i u Beogradu do 12 na jugoistoku zemlje.

Najhladniji dan biće nedelja. Ponegde se očekuje sneg.

Maksimalna temperatura biće od 1 do 5°C, u Beogradu do 2°C.

Već početkom sledeće sedmice sledi značajnije otopljenje, ali se nastavlja promenljivo vreme sa čestom kišom.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)

ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)