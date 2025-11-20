SNEG ĆE POČETI PRVO DA PADA U OVIM PREDELIMA: Poznato i kada tačno će se zabeleti Srbija
U PETAK će u Srbiji biti kišovito, na severu i zapadu i osetno hladnije, dok će na jugu i jugoistoku biti veoma toplo, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 4 na severozapadu Bačke do 20 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8°C.
U toku večeri i noći očekuju se obilnije padavine, a kiša će na planinama zapadne Srbije preći u sneg, pri čemu će kiša vrlo brzo preći u sneg i u nižim predelima zapadne Srbije i u Podrinju.
U subotu vrlo hladno, susnežica i sneg padaće u većem delu Srbije, naročito u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelima, a biće ga i na području Beograda i Vojvodine. Na jugu i jugoistoki kiša i pljuskovi.
Maksimalna temperatura biće od 2 na severu i zapadu Srbije i u Beogradu do 12 na jugoistoku zemlje.
Najhladniji dan biće nedelja. Ponegde se očekuje sneg.
Maksimalna temperatura biće od 1 do 5°C, u Beogradu do 2°C.
Već početkom sledeće sedmice sledi značajnije otopljenje, ali se nastavlja promenljivo vreme sa čestom kišom.
(Telegraf)
Preporučujemo
OBLAČNO I KIŠOVITO, TOKOM DANA ZAHLAĐENjE: Vremenska prognoza za petak, 21. novembar
21. 11. 2025. u 00:05
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
20. 11. 2025. u 22:23
U PONOĆ PRED ARANĐELOVDAN IZGOVORITE OVU MOLITVU: Veruje se da čini velika čuda
20. 11. 2025. u 22:15
PROGLAŠENE VANREDNE ODBRANE OD POPLAVA: Ugroženo područje Južne Morave (FOTO)
20. 11. 2025. u 19:57
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)