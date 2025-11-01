ISKORISTITE POSLEDNJE LEPE DANE: Vremenska prognoza za subotu, 1. novembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji će ujutro biti prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom i do 25 stepeni.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar, krajem dana i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno pojačan.
Najniža sutrašnja temperatura biće od nula do 11, a najviša od 20 do 25 stepeni Celzijusa.
VREME U BEOGRADU
I u Beogradu će sutra u pojedinim delovima grada biti kratkotrajne magle ili niske oblačnosti, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od šest do 11, a najvišom oko 25 stepeni.
U glavnom gradu duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana - do subote, 8. novembra - do kraja sedmice se očekuje Miholjsko leto sa dnevnim temperaturama od 20 do 25 stepeni.
U ponedeljak se očekuje prolazno naoblačenje s kišom uz pad temperature, a u utorak prestanak padavina i razvedravanje, dok će od srede biti pretežno sunčano i ponovo toplije.
(sputnikportal.rs)
