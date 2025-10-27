Prihodi od doprinosa viši za 14,6 odsto od planiranog

UPRAVNI odbor Republičkog fonda PIO održao je sednicu, 27. oktobra 2025. godine, na kojoj su doneti Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana RF PIO za 2025. godinu, kao i Finansijski plan Fonda za 2026. godinu.

Foto: PIO

Kako je navela Bojana Popović, direktorka Sektora za finansijske poslove u Direkciji Fonda, osnovni razlog za donošenje Rebalansa u ovom trenutku jesu više naplaćena sredstva od doprinosa u periodu januar–septembar 2025. godine.

U odnosu na prethodnu godinu, više naplaćeni doprinosi iznose 95 milijardi dinara, odnosno viši su za 14,6 odsto, a u odnosu na plan za 2025. naplaćeno je 22 milijarde dinara više, odnosno 2,4 odsto više. Ovaj podatak se odnosi na period januar–septembar ove godine, a na današnji dan su doprinosi naplaćeni u iznosu višem za čak 25 milijardi dinara u odnosu na planirano – rekla je Bojana Popović.

Veći prihodi po osnovu naplaćenih doprinosa utiču na smanjenje potrebe za povlačenjem transfera iz budžeta, koji su, po rečima Bojane Popović, smanjeni za 6,1 odsto, ili za 16,3 milijarde dinara u odnosu na planiranih 267 milijardi. Ovim su dotacije Republike smanjene sa 22 odsto, kako je planirano za tekuću godinu, na 20,4 odsto.

Kada je u pitanju Finansijski plan Fonda za 2026. godinu, direktorka Sektora za finansijske poslove rekla je da su ukupni prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci, planirani u iznosu od 1.365,7 milijardi dinara.

Budžet Fonda za 2026. godinu viši je za 12,2 odsto, odnosno za 147 milijardi dinara u odnosu na prvobitni plan za 2025. godinu, što se odnosi na procenat usklađivanja penzija. Visina usklađivanja iznosiće 12,2 odsto, a ovaj procenat usklađivanja je najpovoljniji za korisnike s obzirom na to da se radi o usklađivanju u visini rasta neto zarada u prethodnom periodu. Transferi iz budžeta planirani su u visini 22,1 odsto – navela je Bojana Popović.

Kako je objasnila, najveće rashode Fonda prema Finansijskom planu za 2026. godinu čine neto penzije koje će se, povećane za 12,2 odsto, isplatiti početkom naredne godine.

Prosečna penzija će nakon ovog usklađivanja iznositi 56.860 dinara, odnosno 485 evra. U istom procentu usklađuju se i sva ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – kazala je Bojana Popović.

U skladu sa zakonskim odredbama, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana RF PIO za 2025. godinu, kao i Finansijski plan Republičkog fonda PIO, biće objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije.