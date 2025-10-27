TAMO GDE SU SRBI I RUSI, TAMO SU ISTINA PRAVDA, POBEDA: Osnovano Rusko istorijsko društvo u Srbiji

Rusko istorijsko društvo u Srbiji osnovano je juče u Beogradu, a na osnivačkoj skupštini poručeno da je otvaranje podružnice ove institucije RF snažna politička poruka o neraskidivim vezama dva naroda.

Osnivači su istakli da će ovo predstavništvo održavati već postojeće veze ruskih i srpskih institucija, kao i da će se baviti ujedinjivanjem ruskih i srpskih društvenih centara, razvojem saradnje muzeja i arhiva i istorijskim obrazovanjem u širokom smislu.

Skupština kojoj su prisustvovale mnogobrojne ličnosti iz političkog i javnog života, počela je himnama Srbije, Republike Srpske i Rusije, a minutom ćutanja odata je počast generalu Nebojši Pavkoviću.

Ova novoosnovana institucija je, zapravo, predstavništvo Ruskog istorijskog društva, na čijem je čelu Sergej Nariškin, direktor Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije, a za šefa predstavništva u Beogradu izabran je Aleksandar Vulin.

Na skupštini prvi se okupljenim gostima obratio patrijarh srpski Porfirije koji je upozorio na opasnosti istorijskog revizionizma i istakao da je zbog toga otvaranje ovakve institucije "ključno".

- U vremenu strašnog istorijskog revizionizma, čega smo svi svesni i čemu svedočimo, kada činjenice naprosto bivaju zanemarene, a interpretacije i tumačenja u skladu sa samoličnim, pojedinačnim interesima, kada su te interpretacije presudne, čini nam se ključna inicijativa osnivanja ovakve ustanove kakva je Rusko istorijsko društvo u Srbiji - rekao je patrijarh.

Izrazio je uverenje da će rad ove institucije ne samo unaprediti postojeće duhovne, kulturne i druge veze dva naroda, nego i učiniti sve da istina ne bude robinja u geografskom i kulturnom prostoru.

- Osnivanje ovog društva u Srbiji predstavlja potvrdu kontinuirane međusobne duhovne povezanosti naša dva naroda, srpskog i ruskog, koji skladno i srodno žive kroz istoriju i koji će, siguran sam, uz Božju pomoć, tako i ubuduće živeti - rekao je patrijarh. - Sabrali smo se ovde, ne samo da potvrdimo istinsko prijateljstvo i bratske odnose, već da potvrdimo i zapečatimo zavet koji su nam ostavili naši preci.

Kulturno-umetnički program Na osnivačkoj skupštini Ruskog istorijskog društva održan je i prigodan kulturno-umetnički program, pa su sestre Gobović izvodile rodoljubive pesme. Snažan aplauz dobila je i izvedba "Kaljinke" koju su otpevala i odsvirala dvojica vrhunskih umetnika. Između govora učesnika na skupštini su emitovani i kratki filmski prikazi istorijskih događaja koji su obeležili veze srpskog i ruskog naroda

Da će ovo mesto biti posvećeno izučavanju i popularizovanju istorije naših bratskih naroda i naših sestrinskih crkava, poručio je mitropolit bački Irinej, koji je i jedan od osnivača društva. Mitropolit Irinej je izrazio ubeđenje da buduće generacije neće imati pravo da ovaj poduhvat prekrate uz obrazloženje da je nepotreban i lišen smisla. On je ukazao na veze ruskog i srpskog naroda još od vremena slovenskih plemena i pozivajući se na izreku da je istorija učiteljica života, ocenio da su Rusi i Srbi često bili ponavljači takve istorije. Svoj govor završio je porukom da Srbi na uzburkanom moru treba da svoj mali čamac vežu uz veliku rusku lađu.

Video-porukom gostima se obratio i predsednik Ruskog istorijskog društva Sergej Nariškin i poručio da istorijske veze Rusije i Srbije imaju bogatu i dugu istoriju.

- Učvršćuje ih jedinstvo u veri i bliskost kultura naših naroda, principijelne sličnosti naših tradicionalnih vrednosti - rekao je Nariškin.

On se osvrnuo i na istorijske činjenice i podsetio da je za vreme Petra Prvog veliki broj Srba stupio na službu ruskoj imperiji, značajno doprinevši razvoju vojne delatnosti, a s druge strane, ruska imigracija u prvoj polovini 20. veka obogatila je kulturni i javni život Beograda.

- Naši narodi su zajedno održali pobedu u borbi za nezavisnost Srbije od Osmanske imperije, zajedno su prošli kroz dva svetska rata i na kraju 20. veka, istovremeno su preživeli raspade svojih država, praćene krvavim konfliktima - naveo je Nariškin. - Posebno teško je bilo bivšoj Jugoslaviji. NATO blok je raspalio na Balkanu građanski rat, a zatim, uprkos međunarodnom pravu, izvršio protiv Srbije pravu agresiju, ratne zločine. Naša država je odgovorila na to. Operacija koja je pretila da preraste u direktan sukob sa snagama NATO poslužila je kao još jedan primer nepromenjivosti kursa Rusije, usmerenog na podršku srpskom narodu.

Nariškin je poručio da se danas na Srbiju vrši neverovatan pritisak Brisela, ali da je istina da srpski narod i dalje ostaje po duhu blizak Rusima.

- Kod nas, u Rusiji, to je veoma cenjeno i poštovano - poručio je Nariškin. - Poštujemo nezavisan kurs kog se drže u Beogradu. Naše strateško partnerstvo je uzajamno korisno i nastavlja da donosi plodove obema državama.

A Aleksandar Vulin, koji se nalazi na čelu srpske podružnice Ruskog istorijskog društva, kazao je da nas istorija uči da tamo gde su Srbi i Rusi, tamo su pravda, istina i pobeda.

- Sada prvi put stojim pred ljudima različitih uverenja, ubeđenja, pripadnosti, ali potpuno sigurnih i ubeđenih u jedno, da verujemo u slobodnu i samostalnu Srbiju i da verujemo u potrebu stvaranja čvrstog, jedinstvenog i bratskog odnosa između dva velika, u istorijskom smislu dva najveća pravoslavna naroda, Srba i Rusa - poručio je Vulin sa govornice. - Bliskost između dva naroda može se meriti isključivo bliskošću vrednosti za koje se jedan i drugi narod zalažu.

Vulin je naveo da je Rusko istorijsko društvo prvi put osnovano van granica bivšeg SSSR, izvan granica ruskog sveta, a da je to jedan od onih znakova pored puta koji nas podsećaju koliko smo važni jedni drugima i da se bliskost između dva naroda ne može meriti geografskom udaljenošću, već isključivo prisnošću vrednosti za koje se jedan i drugi narod zalažu, vrednosti koje nas čine narodom, a ne masom.

Kako je rekao, mnogo je brojnijih od nas, ali malo je većih istorijskih naroda od nas.

- Istorija bi morala biti skup tačnih informacija o prošlosti iz kojih svako izvlači zaključke, uči kako misli da treba, tako bi moralo, ali tako jednostavno nije - kazao je on. - Oni koji bi da odrede našu budućnost moraju najpre da nam promene prošlost da bi vladali našom budućnošću, oni koji bi da nam nametnu budućnost moraju prvo da pronađu opravdanje za svako zlo, svaku pakost koju su nam činili i koju će nam tek činiti tako što će promeniti prošlost i tako što će već u prošlosti pronaći opravdanje za svako zlo koje će nam činiti. Mi u Ruskom istorijskom društvu kao svoj prvi zadatak uzimamo borbu protiv svake revizije istorije i očuvanje istorijske istine o srpskom i ruskom narodu.

O važnosti otvaranja Ruskog istorijskog društva govorio je i ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, koji je ocenio da je to važna politička i naučna poruka, a i temelj za našu dalju buduću saradnju u oblasti proučavanja istorije i drugih sfera.

- To je stvar zajedničke istorije naših naroda, mi računamo, želimo i imamo nadu da će istorijsko društvo dati dobar podstrek i podsticaj saradnji u nauci, obrazovanju, u kulturi i u drugim sferama - rekao je Bocan-Harčenko.

On je poručio da je jedan od najvažnijih zadataka u Rusiji kao i u Srbiji jačanje suvereniteta i nezavisnosti naroda i naših država, te da bez poznavanja odnosa u istoriji i svoje istorije, nema ni suvereniteta ni budućnosti.

- Ovo je apsolutno jasno i istina koju više puta ponavljamo, ali je ponavljanje majka znanja, majka vere u našu budućnost - naglasio je ruski ambasador koji je pomenuo i Rusko geografsko društvo, rekavši da će dva društva u Srbiji dati doprinos saradnji naših naroda i država.

Na osnivačkoj skupštini u Beogradu gost je bio i zamenik ministra nauke i visokog obrazovanja Ruske Federacije Konstantin Mogilevski, koji je govorio o istorijskim činjenicama i podsetio da su tokom zajedničke ofanzive u septembru i oktobru 1944. godine, Crvena armija i njeni saveznici oslobodili istočnu i severoistočnu Jugoslaviju i prestonicu - Beograd.

- Ove godine se obeležavaju 80-godišnjice u Velikom otadžbinskom i Drugom svetskom ratu, a za Rusiju u Srbiju, ovi događaji služe kao podsetnik, ne samo o zajedničkoj sudbini naših naroda, već i o snazi duha skrivenoj u nama, sposobnosti da opstanemo u najtežim okolnostima i ne odstupimo pod pritiskom spolja - istakao je Mogilevski.

O pritiscima zapadnih država da Srbija uvede sankcije Rusiji govorio je istoričar i jedan od osnivača beogradske podružnice, prof. dr Aleksandar Raković.

- Ali, to se neće dogoditi, a zapadne sankcije uopšte ne utiču na nas, pa nacionalni avio-prevoznik "Er Srbija" i dalje leti za Rusiju, naši klubovi igraju sa ruskim, a ruski umetnici gostuju u Srbiji - istakao je Raković.

Osnivačkoj skupštini prisustvovali su, između ostalih i ministar unutrašnjih poslova i predsednik SPS Ivica Dačić, predstavnici drugih političkih stranaka, kao i gosti iz Republike Srpske i Crne Gore.