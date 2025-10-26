Društvo

RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Pašće velika količina kiše - Na udaru ovi delovi zemlje

В.Н.

26. 10. 2025. u 07:21

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje južne i jugoistočne Srbije na veću količinu padavina za danas i sutra, 26. i 27. oktobra.

РХМЗ ИЗДАО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ: Пашће велика количина кише - На удару ови делови земље

Foto: N: Živanović

Do ponedeljka ujutro na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, a ponegde i do 70 mm kiše.

Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

