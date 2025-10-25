ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE: Nedopustiv napad VST-a na novinare – zahtevamo izvinjenje!
ASOIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje saopštenje Visokog saveta tužilaštva (VST) u kojem se novinarke Vesna Veizović i Andrea Veskov nazivaju „neprijavljenim licima“.
Javno označavanje novinara kao ‘neprijavljenih lica’ predstavlja opasan institucionalni napad na medijske slobode. ANS neće dozvoliti da se novinari koji rade u javnom interesu pretvaraju u metu onih koji bi trebalo da odgovaraju na pitanja, a ne da ih zabranjuju.
ANS ističe da je reč o nedopustivom pokušaju diskreditacije novinara koji profesionalno rade svoj posao i zahteva hitno izvinjenje i povlačenje uvredljivih navoda.
