STIŽE OSVEŽENJE SA PADAVINAMA: Vremenska prognoza do kraja oktobra i za početak novembra

NAKON pravog "Miholjskog leta" sa temperaturama od oko 20 stepeni, u Srbiju stiže osveženje sa padavinama.

Nestabilnije vreme uz češće padavine očekuje nas i narednih dana, a meteorolog-amater Marko Čubrilo u vremenskoj prognozi do kraja oktobra i za početak novembra otkriva kakvo vreme nas očekuje.

- Posle premeštanja hladnog fronta u toku protekle noći danas umereno do zanatno oblčano i malo hladnije. Kiša ujutro moguća na istoku,dok se posle podne i uveče još jedan padavinski sistem preko severnih i zapadnim delova regiona premeštao dalje na istok donoseći kišu ili pljuskove. U prvom delu dana vetar zapadni, posle podne severozapadni, a uveče u slabljenju ju i okretanju na južni smer. Prvog dana vikenda umereno oblačno sa temperaturama oko proseka - započeo je Marko Čubrilo vremensku prognozu do kraja oktobra.

Kakvo vreme nas očekuje za vikend?

- Od sredine dana , a posebno posle podne i uveče sa približavanjem novog, hladnog, fonta i razvijanjem slabog sekundarog ciklona nad Jadranom pogoršanje vremena uz kišu i pljuskove, a padavine lokalno mogu biti intenzivnije. Sutra vetar južni, pole podne ponegde i pojačan. Danas i sutra maksimumi od +12 do +18 stepeni Celzijusa - nastavlja Čubrilo.

Kakvo vreme nas očekuje sledeće nedelje?

-U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno uz kišu i pljuskove mestimično i još malo hladnije. Vetar u nedelju posle podne u okretanju na severni smer, dok bi se maksimumi kretali od +8 do +15 stepeni Celzijusa. Najviši planinski vrhovi BiH, C.Gore i Srbije bi u noći ka ponedeljku mogli dobiti malo snega. U ponedeljak posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, dok se još jedno prolauzno naoblačenje očekuje u noći ka utorku i u utorak tokom dana.

Od sredine sledeće nedelje je izgedno jačanje polja anticiklona koji će nam doneti stabilizaciju i otopljenje. Sada kada modeli polako stabilizuju simulacije oko uragana 'Melisa' koje su dugo bile neobično problematične izgledno je dan će ovaj sistem oko 2. novembra kao vantropski stići do zapadnih obala Evrope i usloviti razvijanje prostranog i složenog sistema niskog vazdušnog pritiska koji će duže vreme buti glavni faktor razvoja vremena nad Evropom i trenutno do oko 10. oktobra bi ostalo relativno toplo bez uslova za jače zahlađenje.

Narednih dana dosta oblaka uz padavine povremeno, posebno u nedelju. Od sredine sledeće nedelje izgledna stabilizacija - prognozira Marko Čubrilo u vremenskoj prognozi do kraja oktobra i za početak novembra.

