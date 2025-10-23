Društvo

OGLASIO SE SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE MUP-A: Akcija će se sprovesti sutra u periodu od 9 do 14 časova u ovom gradu

23. 10. 2025. u 17:09

AKCIJA će se sprovesti sutra u periodu od 9 do 14 časova

ОГЛАСИО СЕ СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МУП-А: Акција ће се спровести сутра у периоду од 9 до 14 часова у овом граду

Sektor za vanredne situacije

Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Odeljenja za civilnu zaštitu, Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, izvršiće u petak, 24. oktobra, u periodu od 9 do 14 časova, preuzimanje, transport i uništavanje pronađenih ubojnih sredstava na teritoriji Šumadijskog okruga. 

Na teritoriji grada Kragujevca mahom u domaćinstvima pronađene su ručna bomba, puščana municija, kao i artiljerijski projektil.

Preuzeta ubojna sredstva biće uništena u kamenolomu privrednog društva „Kormanput“ d.o.o. Korman, na lokaciji „Straževica“ u selu Gradac u Batočina, uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti, prenosi Alo. 

