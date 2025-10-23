OGLASIO SE SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE MUP-A: Akcija će se sprovesti sutra u periodu od 9 do 14 časova u ovom gradu
AKCIJA će se sprovesti sutra u periodu od 9 do 14 časova
Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Odeljenja za civilnu zaštitu, Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, izvršiće u petak, 24. oktobra, u periodu od 9 do 14 časova, preuzimanje, transport i uništavanje pronađenih ubojnih sredstava na teritoriji Šumadijskog okruga.
Na teritoriji grada Kragujevca mahom u domaćinstvima pronađene su ručna bomba, puščana municija, kao i artiljerijski projektil.
Preuzeta ubojna sredstva biće uništena u kamenolomu privrednog društva „Kormanput“ d.o.o. Korman, na lokaciji „Straževica“ u selu Gradac u Batočina, uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti, prenosi Alo.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)