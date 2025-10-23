„Gradska čistoća“ i ove godine na 21. „Eco Fair“-u

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd učestvovalo je tradicionalno i ove godine na 21. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine i prirodnih resursa „Eco Fair“.

Foto: Promo

Beogradski sajam je 20. oktobra 2025. godine svečano otvorio kapije dveju kapitalnih sajamskih manifestacija – 20. Međunarodnog sajma energetike i 21. Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa „Eco Fair“, a štand „Gradske čistoće“ je, kao što su posetioci Sajma i navikli, bio jedan od najzapaženijih i najposećenijih.

Sve do 22. oktobra, u Hali 3 Beogradskog sajma, pod sloganom „Poruka je u prirodi“, „Gradska čistoća“ se ponovo našla u društvu više od stotinu domaćih i stranih izlagača kako iz zemalja regiona, tako i ostalih zemalja Evrope.

Kako je Javno komunalnom preduzeću „Gradska čistoća“ jedan od osnovnih ciljeva upravo odabir ekološki prihvatljivijih tehnologija, preduzeće je izložilo svoja najnovija vozila kojima je jednim delom obnovljen vozni park, što i jeste jedan od prioritetnih ciljeva poslovanja preduzeća.

Posetioci su mogli da se dodatno obaveste o svim aspektima rada preduzeća, osnovnim i vanrednim delatnostima, nadležnostima, te edukativnim radom Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje, kao i o brojnim akcijama koje ovo odeljenje organizuje sa beogradskim školarcima i predškolarcima.

Foto: Promo

Posetioci su imali priliku i da dobiju stimulativne poklone, između ostalog i reciklažne eko-kese, kojima preduzeće želi da promoviše reciklažu, a sugrađanima dodatno približi načine ispravnog sortiranja i odlaganja reciklabilnog otpada, kao i značaj reciklaže za zaštitu životne sredine.

Upravo je to i suština ovakvog sajamskog koncepta, projektovanje i vizija ekološke i energetske budućnosti regiona koja podrazumeva razvoj reciklaže i tehnologija odlaganja i transporta otpada, te poštovanje svih ekoloških standarda, uz pojačanu regionalnu saradnju, promociju i inkluziju lokalnih zajednica, i prilagođavanje poslovanja klimatskim, tehnološkim i društvenim promenama.

Foto: Promo

Tako se „Gradska čistoća“ još jednom pridružila stručnjacima, preduzećima, kompanijama, organizacijama, investitorima i donosiocima odluka iz različitih sektora energetske industrije i industrije zaštite životne sredine koji su i ovoga puta nastojali da predstave najnovija dostignuća, povežu profesionalce iz sektora, te dodatno edukuju posetioce o energetskim i ekološkim temama.



