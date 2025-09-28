Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO JUG SRBIJE: Evo gde se treslo

В.Н.

28. 09. 2025. u 11:21

SINOĆ oko 2 sata posle ponoći zemljotres je pogodio Kosovo i Metohiju.

Foto: Novosti

Prema izveštajima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, zemljotres je bio jačine 2,2 stepena po Rihteru.

Potres se dogodio u mestu Kačanik.

Trenutno nema informacija o navodnoj materijalnoj šteti.

