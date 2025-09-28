ZEMLJOTRES POGODIO JUG SRBIJE: Evo gde se treslo
SINOĆ oko 2 sata posle ponoći zemljotres je pogodio Kosovo i Metohiju.
Prema izveštajima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, zemljotres je bio jačine 2,2 stepena po Rihteru.
Potres se dogodio u mestu Kačanik.
Trenutno nema informacija o navodnoj materijalnoj šteti.
