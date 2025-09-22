KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

Nova Huavei Pura 80 serija konačno donosi ono što su korisnici najviše čekali – potpuni pristup svim aplikacijama. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Gmail i sve popularne bankarske aplikacije sada su dostupne zahvaljujući AppGallery prodavnici aplikacija, a korisnicima pružaju iskustvo bez ograničenja.

FOTO: Huavei



Aplikacije na dohvat ruke

Dugo je Huawei bio sinonim za inovativne kamere, ali ono što danas najviše privlači pažnju jeste činjenica da su sve aplikacije ponovo tu.



FOTO: Novosti

Korisničko iskustvo bez ograničenja

Netflix za filmove, Instagram za deljenje trenutaka, YouTube za muziku i sadržaje, Gmail i Google Maps za posao i putovanja – sve funkcioniše besprekorno i bez zaobilaznih rešenja.

U praksi, to znači da možete da završite posao preko Gmail-a, pratite seriju na Netflix-u i odmah nakon toga napravite profesionalne fotografije – sve na jednom uređaju, bez traženja alternativnih aplikacija ili komplikovanih trikova. Huawei je sada telefon koji se prilagođava korisniku, a ne obrnuto.

FOTO: Novosti

Sigurnost na prvom mestu

Huawei u okviru AppGallery-ja koristi četvorostruki sistem zaštite koji proverava svaku aplikaciju pre nego što je dostupna korisnicima. To znači da su preuzimanja bezbedna, a privatnost zaštićena. Za korisnike koji na telefonu čuvaju poslovne podatke ili koriste bankarske aplikacije, ovo je ogroman plus.

Multimedija bez ograničenja

Gledanje filmova i serija na Netflix-u, video-sadržaja na YouTube-u ili muzike preko Spotify-a sada je iskustvo bez kompromisa. Uz veliki OLED ekran od 6.8 inča i stereo zvučnike, Huawei Pura 80 pro je pravi mali bioskop u ruci.

FOTO: Novosti

Društvene mreže u punoj snazi

Za ljubitelje društvenih mreža – Instagram Reels, TikTok videi ili Facebook Live prenosi rade bez ikakvih ograničenja. S obzirom na snagu kamera i AI opcija, Huawei Pura 80 omogućava da se sadržaj odmah kreira i deli, bez potrebe za dodatnim editovanjem.

Za influensere i kreatore sadržaja – Pura 80 Pro je pravo malo produkcijsko odeljenje u džepu. Snimanje u 4K, AI stabilizacija i noćni video znači da ne morate da nosite dodatnu opremu – telefon je dovoljan i za TikTok, i za YouTube vlog.

Noć postaje dan

Huawei je već godinama poznat po svojim kamerama, ali Pura 80 Pro podiže standarde još više. Zahvaljujući snažnom senzoru i naprednom AI Night Mode, čak i najzahtevnije noćne scene izgledaju jasno, sa minimalnim šumom i bogatim detaljima.

FOTO: Novosti

Zamislite koncert ili gradsku panoramu u ponoć – dok drugi telefoni daju zrnaste i mutne snimke, Pura 80 Pro bez problema hvata atmosferu. Širokougaona kamera zahvata celu binu, dok telefoto zum približava izvođača kao da ste u prvom redu.

FOTO: Novosti

Softver i AI funkcije

Huawei je u Pura 80 seriju ugradio novi EMUI 15 sistem, sa fokusom na AI funkcije. To znači da kamera ne samo da snima, već i sama predlaže najbolje podešavanje, pravi automatske korekcije svetla i boja i prepoznaje scene.

FOTO: Novosti

• AI portret sada u realnom vremenu prilagođava zamućenje pozadine.

• AI noćni režim izoštrava detalje čak i kada fotografišete u potpunom mraku.

• AI stabilizacija videa omogućava da i snimci iz ruke izgledaju kao da su rađeni gimbalom.

Profesionalni portreti

Portret mod donosi prirodne tonove kože, a veštačka inteligencija odlično odvaja subjekt od pozadine. Efekat zamućenja (bokeh) podseća na DSLR fotoaparate, dok detalji na licu ostaju oštri i izraženi.

FOTO: Novosti

Mini vodič: Kako napraviti bolju fotku sa Pura 80 Pro kamerom

• Kada fotkaš portret, stani blizu izvora svetla – lice će izgledati prirodnije, a pozadina dobija DSLR efekat.

• Za noćne fotografije, drži telefon mirno dve sekunde – AI Night Mode odradiće sve umesto tebe.

• Ako koristiš zum, 10× je idealan za jasan i čist detalj, dok je 100× namenjen za “wow efekat” i društvene mreže.

Pokret pod kontrolom

Zahvaljujući snažnoj stabilizaciji i brzoj obradi slike, Huawei Pura 80 Pro bez problema hvata dinamične scene – bilo da je u pitanju sportski meč, automobili u pokretu, avioni ili ptice u letu.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Dizajn i materijali

Huawei se potrudio da Pura 80 pro ne bude samo moćan telefon, već i estetski statement.

• Ultra tanka ivica i zakrivljen ekran daju premium osećaj.

• Zadnja strana dolazi u više atraktivnih boja (crna, plava, biserno bela).

• Kućište ima IP68 sertifikat, što znači otpornost na vodu i prašinu.

Ovde može ići slika: close-up zadnje strane i kamera modula.

ZUMIRANjE BEZ GRANICA

Sa 4× optičkim i do 100× digitalnim zumom, Pura 80 Pro može da prikaže i najsitnije detalje udaljenih objekata. U praksi, 10× zum je i dalje vrlo čist, dok 100× služi više za “wow efekat” i zabavu.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Huawei Pura 80 Pro – kamera koja menja pravila

Huawei Pura 80 Pro potvrđuje da kamera nije samo dodatak telefonu, već ključni razlog zbog kog se kupci odlučuju za ovaj brend. Sa naprednim AI opcijama, impresivnim noćnim fotografijama i moćnim zumom, ovaj model pokazuje da Huawei i dalje diktira pravila igre u mobilnoj fotografiji.

FOTO: Novosti

Tehnički detalji – Huawei Pura 80 Pro

• Glavna kamera: 200 MP, f/1.9, OIS

• Ultraširoka kamera: 20 MP, f/2.2

• Telefoto kamera: 48 MP, 4× optički zoom, do 100× digitalni zoom, OIS

• Prednja kamera: 32 MP, f/2.0

• Video: 4K 60fps, 1080p 240fps slow motion, AI stabilizacija, Super Night Video

• AI funkcije: Scene Recognition, Portrait Mode, AI Color Enhancement, Night Mode

Povratak bez kompromisa

Huawei Pura 80 serija nije samo novi telefon – to je povratak kompletnom korisničkom iskustvu. Aplikacije koje ste čekali, sigurnost koju zaslužujete i kamera koja menja način na koji čuvate uspomene.

Pura 80 Pro pokazuje da Huawei nije samo nadoknadio propušteno, već postavio nove standarde – i u multimediji, i u dizajnu, i u mobilnoj fotografiji.

(Novosti)