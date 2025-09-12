VOZAČI BUDITE OPREZNI: Na ovim deonicama preti ozbiljna opasnost od odrona
NA PUTEVIMA pored reka u kotlinama i preko planinskih prevoja zbog magle, sumaglice ili niske oblačnosti tokom jutra i večeri vožnja može biti sporija, pa treba obratiti pažnju i na stanje kolovoza jer su na tim deonicama uglavnom vlažni, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS)
Iz ovog saveza upozoravaju da je posle kišnog dana na putevima kroz useke i klisure opasnost od odronjavanja zemlje i kamena česta pojava, pa zato treba voziti pažljivije i sa većim odstojanjem.
Kako navode, treba obratiti pažnju i na bezbednost putara u zonama radova i prilagoditi brzinu aktuelnim izmenama.
Prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
Na teretnim terminalima, na izlazu, na graničnom prelazu Batrovci vozila se zadržavaju 300 minuta, a na Sremskoj Rači 120 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
(Alo)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
JUTARNjE GUŽVE: Evo kakvo je stanje na ulicama Beograda od jutros (FOTO)
27. 08. 2025. u 09:23
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)