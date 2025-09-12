Društvo

VOZAČI BUDITE OPREZNI: Na ovim deonicama preti ozbiljna opasnost od odrona

В.Н.

12. 09. 2025. u 08:07

NA PUTEVIMA pored reka u kotlinama i preko planinskih prevoja zbog magle, sumaglice ili niske oblačnosti tokom jutra i večeri vožnja može biti sporija, pa treba obratiti pažnju i na stanje kolovoza jer su na tim deonicama uglavnom vlažni, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS)

ВОЗАЧИ БУДИТЕ ОПРЕЗНИ: На овим деоницама прети озбиљна опасност од одрона

Foto: G. Šljivić

Iz ovog saveza upozoravaju da je posle kišnog dana na putevima kroz useke i klisure opasnost od odronjavanja zemlje i kamena česta pojava, pa zato treba voziti pažljivije i sa većim odstojanjem.

Kako navode, treba obratiti pažnju i na bezbednost putara u zonama radova i prilagoditi brzinu aktuelnim izmenama.

Prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Na teretnim terminalima, na izlazu, na graničnom prelazu Batrovci vozila se zadržavaju 300 minuta, a na Sremskoj Rači 120 minuta. 

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

(Alo)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

