OD VEČERAS SVE SE MENJA: Stižu pljuskovi, grmljavina, vetar - temperatura u padu
U SRBIJI ujutru i pre podne umereno oblačno. Zatim pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.
Izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se u Vojvodini i planinskim predelima. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), uveče i tokom noći na severu Srbije novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom.
Vreme narednih dana
Promenljivo oblačno. U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.
BONUS VIDEO: GRAĐANI PORUČUJU: Želimo Srbiju u kojoj ulice pripadaju miru, a škole i fakulteti znanju
Preporučujemo
NEVREME STIŽE U SRBIJU: Ovih pet delova zemlje biće prvi na udaru
08. 09. 2025. u 15:15
STIŽE NAM DRASTIČNA PROMENA VREMENA: Evo kada počinju padavine i zahlađenje
06. 09. 2025. u 15:41
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)