OD VEČERAS SVE SE MENJA: Stižu pljuskovi, grmljavina, vetar - temperatura u padu

09. 09. 2025. u 08:57

U SRBIJI ujutru i pre podne umereno oblačno. Zatim pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.

ОД ВЕЧЕРАС СВЕ СЕ МЕЊА: Стижу пљускови, грмљавина, ветар - температура у паду

Izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se u Vojvodini i planinskim predelima. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), uveče i tokom noći na severu Srbije novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Vreme narednih dana

Promenljivo oblačno. U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo. 

