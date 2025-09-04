GUGL PAO: DŽimejl, Jutjub i drugi servisi nedostupni u istočnoj Evropi i Turskoj
KORISNICI u mnogim evropskim zemljama, posebno jugoistočnoj Evropi, Turskoj i na Kankazu, imaju velikih problema sa korišćenjem Gugla i njegovih brojnih usluga, poput Džimejla, Jutjuba, pretrage, Gugl mapa…
Isprva su izveštaji o problemima sa Gugl uslugama počeli da pristižu na sajt downdetector i društvene mreže iz jugoistočne Evrope, a nešto kasnije i iz Turske i zemalja sa područja Kavkaza.
Prekidi u radu zabeleženi su u 24 zemlje, uključujući Srbiju, Tursku, Grčku, Bugarsku i Rumuniju, ali su problemi, iako manje, zabeleženi i u SAD i zapadnoj Evropi.
Tačan uzrok problema za sada nije poznat, a iz „Gugla“ se još nisu oglasili povodom prekida rada.
