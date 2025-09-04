Šabac dobio novu adresu poverenja – ALTA banka oslonac za porodicu i lokalnu zajednicu
U SARADNjI sa Centrom Inkluzivna Srbija i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ALTA banka organizovala je humanitarnu akciju pod nazivom „Za grad koji se voli“, povodom otvaranja svoje prve poslovnice u Šapcu.
Tom prilikom, predstavnici banke posetili su Ustanovu za decu i mlade u ovom gradu, gde su uručili poklon pakete i učestvovali u kreativnoj radionici sa mališanima, pružajući im trenutke radosti, pažnje i iskrene podrške.
Humanitarna akcija „Za grad koji se voli“ potvrđuje da su porodične vrednosti i briga o zajednici u samom srcu poslovanja ALTA banke. Kako ističu u banci, istinska odgovornost ogleda se u doslednim i konkretnim delima koja ostavljaju trajan trag u zajednici. Ljubav prema gradu u kom se posluje, briga o najosetljivijim grupama i izgradnja međusobnog poverenja i solidarnosti predstavljaju suštinu onoga što ova banka prepoznaje kao svoju misiju – da bude više od finansijske institucije i aktivan činilac pozitivnih promena u društvu.
ALTA banka je najbrže rastuća banka na domaćem tržištu, a nova, savremeno opremljena ekspozitura u Šapcu pruža građanima personalizovanu uslugu u prijatnom ambijentu koji odiše toplinom i profesionalnošću, u prostoru koji je osmišljen tako da se klijenti osećaju – kao kod kuće.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)