POČEO SA RADOM ALIMENTACIONI FOND Vučić: Danas je samohrana majka deteta od devet godina dobila novac

В.Н.

28. 08. 2025. u 21:50

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da smo danas imali prvi slučaj isplate iz alimentacionog fonda za samohranu majku dečaka (9). Otac od prve godine posle razvoda nije plaćao alimentaciju.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Danas smo imali prvi put za isplatu iz Alimentacionog fondo za majku dečaka od 9 godina. Otac nije plaćao alimentaciju od kada su se razveli i danas im je isplaćen novac - rekao je Vučić i dodao:

- Pokazalo se da to može da radi i da majke budu zadovoljnije - kazao je on.

Podsetimo, Alimentacioni fond osnovan je na inicijativu predsednika Vučića. 

