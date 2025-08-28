POČEO SA RADOM ALIMENTACIONI FOND Vučić: Danas je samohrana majka deteta od devet godina dobila novac
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da smo danas imali prvi slučaj isplate iz alimentacionog fonda za samohranu majku dečaka (9). Otac od prve godine posle razvoda nije plaćao alimentaciju.
- Danas smo imali prvi put za isplatu iz Alimentacionog fondo za majku dečaka od 9 godina. Otac nije plaćao alimentaciju od kada su se razveli i danas im je isplaćen novac - rekao je Vučić i dodao:
- Pokazalo se da to može da radi i da majke budu zadovoljnije - kazao je on.
Podsetimo, Alimentacioni fond osnovan je na inicijativu predsednika Vučića.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
