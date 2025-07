PAKLENIH 39 STEPENI: Termometri "pucaju" u ovom gradu u Srbiji - evo koliko je izmereno u Beogradu (FOTO)

U Srbiji su danas zabeležene ekstremno visoke temperature, a prema vremenskoj prognozi RHMZ-a danas u 14 sati najtoplije je bilo u Ćupriji, paklenih 39 stepeni. U polovini zemlje na snazi se crveni meteoalarm što označava da je vreme vrlo opasno.

Foto: D. Milovanović

Prema podacima dobijenim sa glavnih meteoroloških stanica RHMZ-a najveća temperatura izmerena je danas u Ćupriji sa 39 stepeni Celzijusovih.

U Kikindi, Negotinu, Velikom Gradištu, Kruševcu, Nišu i Zaječaru izmereno je 38 stepeni Celzijusovih.

U Beogradu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu i Leskovcu trenutna temperatura je 37 stepeni, u Novom Sadu 36 stepeni Celzijusovih.

Foto: RHMZ / screenshot

Najniža temperatura zabeležena je trenutno na Kopaoniku 24 stepena.

Upaljen i crveni meteoalarm

Crveni meteoalarm, koji označava vrlo opasno vreme, na snazi je u Banatu, Bačkoj, istočnoj Srbiji, jugoistočnoj Srbiji, kao i u Pomoravlju.

Foto: RHMZ / screenshot

U ostalom delu zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm, koji označava da je vreme opasno.

RHMZ je ranije upozorio da se do 8. jula na području Srbije očekuje intenziviranje toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, a danas, u nedelju i početkom naredne sedmice (od 6. do 8. jula) lokalno i oko 40 stepeni.

Pad temperature se očekuje u utorak na severu i zapadu, a od srede i u ostalom delu zemlje.

(Blic)

