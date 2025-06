PATROLA "NOVOSTI": Od Beograda do Požege za samo dva sata

Završetak radova na deonici auto-puta "Miloš Veliki", od Pakovraća do Požege, od vitalnog je značaja za celu Srbiju, posebno za njen zapadni deo, a predstavlja i još jedan veliki korak u povezivanju naše zemlje i Crne Gore. Otvaranjem ove saobraćajnice, koje se očekuje za sedam dana, Srbija će dobiti dva najduža tunela sa koridorima u našoj zemlji - "Laz" i "Munjino brdo" (2,8 i 2,7 kilometara), koja su za graditelje prestavljala izazov, pošto su građenmi u otežanim geomorfološkim uslovima, zbog čega su rokovi za okončanje radova pomerani.

Korak bliže završetku koridora koji će bolje povezati Rumuniju, Srbiju, Crnu Goru i Italiju

U JP "Putevi Srbije" koje je investitor radova, čije je ugovorena vrednost radova 523,7 miliona dolara, kazali su nam da je deonica Preljina - Požega dužine 30,96 kilometara, te da je na ovoj trasi dnevno angažovano prosečno oko 650 radnika. Nadovezuje se na već izgrađene kilometre "Miloša Velikog" i gradi se u punom profilu auto-puta sa pripadajućim objektima , petljama, tunelima i mostovima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče ovu deonicu.

- Želeo sam oda ovde na ovom putu pokažem kako je lako razbiti čašu, lako je nešto uništiti i razbiti. Zato je onima koji razbijaju i ruše od onih koji bi da grade. Od razbijene čaše, ipak, niko nema korisiti, a od napravljene ima svako. Tako je i kod ovih puteva. Umesto da zaustavljaju i ruše Srbiju, ja ću birati put izgradnje i napredka Srbije. Srećan sam što sam u timu vrednih ljudi bio deo ogromnog uspeha Srbije. Za sedam dana videćemo da naša zemlja u mnogo čemu može da liči na Austriju, Švajcarsku, razvijene zemlje - rekao je.

Karakteristično za ovu deonicu je što prolazi kroz veoma teški geografski teren zbog čega je moralo da se izgrade brojni tuneli i mostovi, pa skoro trećinu trase čine mostovi i tuneli.

-Nakon petlje u Pakovraću trasa auto-puta nastavlja obronciima planine Ovčar i Jelica. Kroz planinu Jelicu, probija tunel "Laz", zatim se spušta prema Lučanima kroz Markovicu i Negrišore. Posle Lučana prolazi kroz brdski masiv tunelom "Munjino brdo" do mesta Prilipac gde je i završetak deonice - rekli su nam iz JP "Putevi" Srbije.

Trenutno najduži tuneli u našoj zemlji NA deonici Preljina - Požega nalaze se tri tunela: "Munjino brdo" i "Laz", kao i "Trbušani" koji je u saobraćaju od 2022. godine. Sva tri tunela su projektovana sa dve odvojene tunelske cevi, svaka je za jedan saobraćajan smer. Dužine tunela "Laz" je 2.8 kilometara, dok je cev "Munjinog brda" 2.7 kilometara. Ova dva tunela predstavljaju trenutno najduže tunele u Srbiji. Na oba tunela projektovani su pešački prolazi iz jedne u drugu cev u slučaju vanrednih događaja kao i havarijske niše. Poprečni vozni prolaz svojim gabaritima omogućava prelazak autobusa i dugačkih kamiona iz jedne u drugu cev za slučaj vanrednog (incidentnog) događaja. Na srednjem delu ovog poprečnog hodnika za prolaz vozila, rezervisan je prostor za pogonsku trafostanicu.

- Na celokupnoj trasi projektovano je 35 mostova ulupne dužine 5.196 metara, četiri nadvožnjaka ukupne dužine 592 metra. Most preko Zapadne Morave je jedinstven u odnosu na ostale, jer premošćuje reku sa više raspona ukupne dužine 330 metara. Izgrađeno je 1.912.000 kubnih metara nasipa i tri kompletne saobraćajne petlje koje će omogućiti rasterećenje postojeće obilaznice oko Čačka.

Predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović kazao nam je da je dolazak auto-puta do Požege od velikog značaja za ovaj grad, te da će ovo zapravo biti put kojim će dolaziti novi investitori u ovaj kraj, a samim tim će veliki broj građana dobiti zaposlenja. On je pšodsetio da je projektovano da ovom deonicom dnevno prođe i do 20.000 vozila što je velika šansa za razvoj Požega, koja će biti povezana sa celim regionom.

- Građani Požege dosanjali su san da se auto-putem za manje od dva sata voze do Beograda. Izgradnja deonice auto-puta Preljina - Požega ima izuzetan značaj za naše građane, u pogledu infrastrukturnog, ali i ekonomskog razvoja. Pored toga, izgradnja auto-puta Beograd - Južni Jadran, imaće značajnu ulogu i za razvoj turizma i privrede i nadamo se dolasku investicija - rekao je Nikitović.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović kazao nam je da se, pre svega zahvaljujući ozbiljnoj politici predsednika Aleksandra Vučića, završava još jedan projekat od velikog značaja za celu Srbiju, ali posebno za zapadni deo Srbije.

- Sada smo još korak bčiže završetku auto-puta E-763, Beograd - Južni Jadran, koji će na širem planu, poboljšati povezanost između Rumunije, Srbije, Crne Gore i Italije. Na užem planu stvorene su mogućnosti za još uspešniji razvoj Čačka i okolnih gradova , kao i za dolazak novih investitora, kojima je od velike važnosti putna infrastruktura - ispričao nam je Todorović.

Važan i za Podgoricu CRNOGORSKI mediji, takođe, ističu značaj završetka ove deonice, naglašavajući da to potvrđuje stratepki značaj Koridora 11 ne samo za Srbiju, već i za Crnu Goru, koja tako dobija direktniji, sigurniji i ekonomski povoljnijib izlaz ka severu i tržištima EU. Deonica od granice sa Crnom Gorom (Boljare) do Požege je napredna u planu, a kada bude završena - u nekoj od narednih faza - vožnja do Podgorice do Beograda trajaće manje od 5.5 sati. Trenutno se iz Podgorice do Beograda automobilom putuje između 6.5 i 8 sati, u zavisnosti od rute i gužve na granici.

Predsednik još jedne Opštine, koja će imati velike benefite otvaranjem ove deonice auto-putaa, Lučani, Milivoje Dolović rekao nam je da su sada stvoreni svi uslovi za početak izgradnje nove industrijske zone u naseljenom mestu Krstac, prema Puhovu, na površini od 100 hektara. Kaže da će, ta zona će biti snažan pokretač razvoja čitave opštine.

- Na sednici Skupštine opštine Lučani doneli smo potrebne akte koji se tiču plana detaljne regulacije. Trenutni zadatak je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za trasu izgradnje mosta koji će voditi ka industrijskoj zoni. Opština Lučani je preuzela odgovornost za izgradnju komunalne infrastrukture te zone - zaključio je Dolović.