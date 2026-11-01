VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA TRI GRUPE PENZIONERA: Oglasila se Poštanska štedionica

DANAS, 1. novembra kreće isplata "penzija unapred".

Foto: AI generated/Gemini

Poštanska štedionica oglasila se sa najnovjim obaveštenjem povodom novih uplata iz budžeta.

Isplata "Penzija unapred"

Kao sa navodi na zvaničnom sapštenju danas, 1. novembra kreće isplata "Penzija unapred" za oktobar 2026. godine.

U nastavku predstavljamo kalendar isplata:

- 1. novembra kreće isplata "Penzija unapred" za oktobar 2026. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

- 2. novembra kreće isplata "Penzija unapred" za oktobar 2026. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih delatnosti i vojnih penzionera.

- 3. novembra kreće isplata "Penzija unapred" za oktobar 2026. za korisnike iz kategorije zaposlenih.

Ko ima pravo na "penziju unapred"

Kako navode iz Poštanske štedionice ovo je potpuno besplatna usluga za penzionere kao i korisnike boračko-invalidskih primanja koja omogućava raspolaganje penzijom odnosno boračko-invalidskim primanjima pre zvaničnog dana uplate sredstava.

Postupak prijavljivanja za korišćenje ove usluge je veoma jednostavan i brz i obavlja se na šalteru bilo koje ekspoziture Banke Poštanska štedionica.

Pravo da se prijavi na ovu uslugu ima redovan koristnik koji:

- Ima redovan mesečni priliv penzije, odnosno invalidnine;

- uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.

Ova usluga se odobrava na zahtev korisnika na period od 36 meseci.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.