DVE GODINE OD TRAGEDIJE: Danas godišnjica pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba

NOVOSAĐANI ni danas, dve godine kasnije, ne zaboravljaju zlokobno zavijanje sirena, policijskih, vatrogasnih i vozila Hitne pomoći, koje je odzvanjalo novosadskim ulicama i Bulevarom oslobođenja, nešto pre podneva, tog prvog dana novembra 2024. hitajući ka Železničkoj stanici, gde je u 11.52 pala betonska nadstrešnica, duga 50 metara i teška više tona.

Foto: TANJUG/NENAD MIHAJLOVIĆ

U prvi mah nije se znalo da li i koliko ljudi je u tom trenutku bilo ispod nje.

Posle gotovo desetočasovnih nadljudskih napora raznih službi, ispod ogromne gomile betona, izvučeno je 16 osoba. Tragičan bilans, tog, za Novi Sad, čitavu zemlju i region, crnog petka, bio je neumoljiv: 14 nastradalih. Najmlađe žrtve su Sara Firić (6) i njena sestra Valentina (10) iz Kovilja, a najstariji nastradali Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva. Pod ruševinama su pronađena i tela ostalih stradalnika: Nemanje Komara (17) iz Stepanovićeva, Anđele Ruman (17) iz Stare Pazove, Đorđa Firića (53) iz Kovilja, kao i žiteljki Kaća Sanje Arbutina Ćirić (35), Milice Adamović (16) i Mileve Karanović (76). Poginuo je tada i Stefan Hrka (27) iz Beograda, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Vukašin Raković (69) iz Bukovca, Vasko Sazdovski, državljanin Severne Makedonije (45), i Goranka Raca (58) iz Novog Sada.

Foto: Novosti

Među teško povređenima bili su Anja Radonjić (24) iz Paraćina, koja je u Univerzitetsko kliničkom centru Vojvodina, uprkos naporima lekara, preminula 17. novembra, dok je Vukašin Crnčević (19) iz Zmajeva, koji je zbog teških povreda opasnih po život, najpre bio smešten u UKCV u Novom Sadu, a onda je početkom 2025. lečenje nastavio na VMA u Beogradu, gde je 29. januara podlegao kompleksnim povredama i komplikacijama. Teodora Martinko (26) iz Kisača, mlada majka i studentkinja Medicinskog fakulteta, jedina je preživela.

Mesecima se hrabro borila, a javnost je pomno pratila njen oporavak, i radovala se svakom pomaku nabolje.

Teodora je, na radost njenih najmilijih, ali i čitave javnosti, uspela da dobije najvažniju životnu bitku, ali je ostala težak invalid. Svi oni, zatekli su se tog kobnog dana ispod nadstrešnice novosadske Železničke stanice. Nikada nisu stigli tamo gde su se uputili i naumili.

Novosadsko Više javno tužilaštvo je odmah preduzelo predistražne radnje zbog pada nadstrešnice, a građani Novog Sada, uznemireni i ogorčeni zbog tragedije, ubrzo su započeli sa okupljanjima svakog petka u 11.52, vreme kada je pala nadstrešnica, zastajali su kod Železničke stanice, na raskrsnicima prometnih bulevara, u početku na 14, a kako se broj žrtava tragedije, nažalost povećavao, zastajali na 15, a zatim i na 16 minuta, kako bi na taj način odali poštu nastradalima, zahtevajući da se otkriju krivci i privedu pravdi.

Parnice za odštetu U Višem sudu u Novom Sadu, do sada je završeno sedam parničnih postupaka koje su pokrenule porodice nastradalih pod nadstrešnicom, a prva presuda doneta je 17. juna 2025. Njima se akcionarsko društvo "infrastrukture železnica Srbije" i republika Srbija obavezuju da tužiocima solidarno isplate dosuđene sume na ime naknade nematerijalne štete za pretprpljene bolove usled smrti bliske osobe.

Po nalogu novosadskog VJT dvadesetak dana posle nesreće na Železničkoj stanici, odnosno 21. novembra, uhapšeno je 12 osoba, dok se za jednom tragalo. Među onima koji su tada uhapšeni su Goran Vesić, bivši ministar građevine, Jelena Tanasković v. d. generalnog direktora "Infrastrukture železnica Srbije", Anita Dimoski, bivša v.d. pomoćnik ministra građevinarstva, Nebojša Šurlan, nekadašnji generalni direktor "Infrastrukture železnica Srbije", koji je u martu 2023. podneo ostavku na tu funkciju. Pored njih, uhapšeni su i Slobodan Naumović, odgovorni projektant građevinske konstrukcije, Milan Jelkić, glavni projektant idejnog projekta, Ljiljana Milić Marković, glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu, Milan Spremić, izvestilac Republičke revizione komisije, Jasna Stojiljković Milić, odgovorno lice za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu, Zorica Slavković Marjanović i Dejan Janković, lica odgovorna za izvođenje građevinskih radova, kao i Marina Gavrilović i Dejan Todorović, odgovorni za stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Nešto kasnije, uhapšena je i Jasna Stojiljković Milić. Posle policijskog zadržavanja, osumnjičeni su u grupama privođeni na saslušanje u novosadsko Više javno tužilaštvo, i po nekoliko njih je istovremeno saslušavano na okolnosti koje im se stavljaju na teret. U istrazi ovog slučaja bilo je angažovano pet tužilaca i dva tužilačka pomoćnika. Na predlog Višeg javnog tužilaštva, posle saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio je pritvor do 30 dana Goranu Vesiću i Nebojši Šurlanu, a ta mera bila im je izrečena zbog uznemirenja javnosti.

Pritvor je bio određen i Milanu Jelkiću, da ne bi mogao da utiče na svedoke, ali i zbog uznemirenja javnosti, kao i Ljiljani Milić Marković, Milanu Spremiću, Dejanu Jankoviću, Marini Gavrilović, Dejanu Todoroviću, Zorici Slavković Marjanović i Slobodanu Naumoviću.

OPTUŽNICA VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU, PODIGNUTA MARTA 2025. NIJE POTVRĐENA U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu u martu 2025. podignuta je optužnica protiv Milutina Savovića, Biljane Krstić i Slobodanke Katanić zbog navodnih propusta vezanih za pad nadstrešnice. Slobodanka Katanić, menadžer za razvoj investicija "Infrastruktura Železnica Srbije" osumnjičena je za zloupotrebu službenog položaja i teško delo protiv opšte sigurnosti, Milutin Savović, predsednik Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu i Biljana Krstić, član te komisije, osumnjičeni su za nesavestan rad u službi i teško delo protiv opšte sigurnosti. Međutim, ta optužnica još nije potvrđena, jer je Apelacioni sud po žalbama okrivljenih četiri puta do sada ukidao i vraćao rešenje Višeg suda o njenom potvrđivanju. Problem je nastao kada je taj predmet Vrhovni tužilac Zagorka Dolovac dodelila Tužilaštvu za organizovani kriminal, koje vodi finansijsku istragu o mogućoj korupciji u projektu rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu, a VJT je pre nego što im je stiglo to rešenje podigao optužnicu. I sada se spore ko je nadležan, TOK ili VJT.

Jeleni Tanasković, kao i Aniti Dimoski, tada je izrečena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora od tri meseca. U predistražnom postupku saslušano je više desetina svedoka, a u tom svojstvu iskaze su davali i zaposleni u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i u "Infrastrukturama železnica Srbije".

Istraga je završena posle samo 38 dana, 12. decembra 2024. a četiri dana kasnije, odnosno 16. decembra, podignuta je optužnica protiv 13 osoba, zbog sumnje da su učinile krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao teška dela protiv opšte sigurnosti. Optužnica je, potom, podneta na potvrđivanje Višem sudu u Novom Sadu, a uz nju je bila dostavljena celokupna dokumentacija prikupljena tokom predistražnog i istražnog postupka, kao i svi ostali dokazi. Optužnica je podignuta protiv Jelene Tanasković, bivšeg v. d. direktora JP "Infrastruktura železnice Srbije", koja je dan pre hapšenja podnela ostavku na tu funkciju, Gorana Vesića, Anite Dimoski i Nebojše Šurlana.

Njima se na teret stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti. Na optužnici su zbog opravdane sumnje da su počinili krivično delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, usledila imena odgovornog projektanta građevinske konstrukcije Slobodana Naumovića, iz Saobraćajnog instituta CIP odgovornog projektanta građevinske konstrukcije, Milana Jelkića, iz istog instituta, glavnog projektanta idejnog projekta Ljiljane Milić Marković, glavnog projektanta projekta za građevinsku dozvolu, Milana Spremića, vanrednog profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu, izvestioca za konstrukcije Republičke revizione komisije, Jasne Stojiljković Milić iz kompanije CESTRA.

FOTO:Lj.P.

Zbog istih sumnji, optužnica je podignuta i protiv Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića, lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova, kao i protiv Marine Gavrilović i Dejana Todorovića iz kompanije "Ežis", članice konzoricijuma zadužene za nadzor nad izvedenim radovima. Novosadski VJT je tada saopštio da je optužnica podignuta zbog krivičnih dela kojima je omogućena upotreba javnog objekta - stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, krila B, iako su u toku bili građevinski radovi i za koji objekat nije izdata upotrebna dozvola, zbog krivičnih dela u vezi sa prethodnim neodržavanjem konstrukcije objekta stanične zgrade i zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade u Novom Sadu.

Čeka se odluka Vrhovnog suda CELOKUPNI spisi predmeta u slučaju "nadstrešnica" nalaze se u Vrhovnom sudu Republike Srbije radi odlučivanja o zahtevima za zaštitu zakonitosti koje su podneli branioci okrivljenih na odluku Apelacionog suda u Novom Sadu o potvrđivanju optužnice. U Višem sudu u Novom Sadu navode da stoga, pre nego što ovaj sud može da zakaže pripremno ročište i otvori glavi pretres, neophodno je da Vrhovni sud donese konačnu odluku. - Nakon što se spisi predmeta vrate iz Vrhovnog suda, javnost će biti obaveštena o odluci - navode u novosadskom VS.

Tužilaštvo je tada, pretposlednjeg dana 2024. godine, predložilo da se prema svim osumnjičenima koji se nalaze u pritvoru, i to Nebojši Šurlanu, Slobodanu Naumoviću, Milanu Jelkiću, Ljiljani Milić Marković, Milanu Spremiću, Jasni Stojiljković Milić, Zorici Slavković Marjanović, Dejanu Todoroviću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću ta mera produži. Predloženo je da se pritvor produži i Jeleni Tanasković, Goranu Vesiću i Aniti Dimoski.

Krivično vanpretresno veće novosadskog Višeg suda je, međutim, poslednjeg dana 2024. odlučujući o ovom predlogu tužilaštva, donelo rešenje da Goran Vesić, kojem je pritvor ukinut 27. novembra 2024. i dalje ostaje na slobodi, dok je Aniti Dimoski i Jeleni Tanasković produžena mera zabrane napuštanja stana. Ostalima čija su se imena našla u optužnici, tada je produžen pritvor.

Branioci osumnjičenih su se žalili, a Apelacioni sud ih je delimično uvažio, preinačio rešenje Višeg suda, pa se u kućnom pritvoru našlo još petoro: Ljiljana Milić Marković, Zorica Slavković Mirković, Dušan Janković, Milan Spremić i Dejan Todorović. U prvoj polovini 2025. tačnije 12. marta, na javnoj sednici je odlučeno da se optužnica vrati novosadskom VJT u fazu istrage, kako je obrazloženo, radi boljeg razjašnjenja stvari, kako bi se mogla ispitati njena osnovanost. Pet meseci nakon dopune istrage, Više javno tužilaštvo je polovinom septembra 2025. podiglo optužnicu protiv 13 osoba, predlažući da se svim osumnjičenima odredi pritvor, zbog, kako su naveli, i dalje velikog uznemirenja javnosti.

U daljem iščekivanju raspleta, tri meseca kasnije, odnosno u drugoj polovini decembra prošle godine, vanpretresno veće Višeg suda je odlučilo da obustavi krivični postupak protiv Gorana Vesića, Anite Dimoski, Jelene Tanasković, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića, tako da je u optužnici za tragediju ostalo sedmoro osumnjičenih. Veće je, kako je tada saopšteno, "našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su počinili dela koja su predmet optužbe".

Posle takve odluke suda, Tanaskovićevoj, Spremiću, Gavrilovićevoj i Todoroviću je ukinuta mera zabrane napuštanja stana, dok je Vesiću i Dimoski ta mera određena rešenjem Višeg suda u Beogradu još trajala. Tužilaštvo je, zatim, na takvu odluku suda uložilo žalbu, a Apelacioni sud je u prvoj polovini jula ove godine, preinačio odluku prvostepenog suda kojom je obustavljen postupak protiv Vesića i još petoro i oni su "vraćeni" u optužnicu.

Iako je od tada prošlo tri meseca, još uvek nije zakazano pripremno ročište za ovo suđenje. Vesić i njegova nekadašnja zamenica Dimoski u sud će doći sa slobode. Njih dvoje nisu u kućnom pritvoru, a razlog tome je što im je Apelacioni sud u Novom Sadu odredio meru zabrane napuštanja stana od tri meseca, ali je u rešenju bilo navedeno da se taj period računa od datuma ukidanja prethodne mere, odnosno 30. januara 2026, što je već bilo prošlost, mera se ne može sprovoditi unazad.

Rešenjem veća od 17. septembra 2026. osumnjičenima Stojiljković Milićevoj, Naumoviću, Jelkiću, Milić Markovićevoj, Slavković Marjanović i Jankoviću, mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, produžena je za tri meseca.

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