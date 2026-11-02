ZNAČAJAN ISKORAK U UKC NIŠ Lečenje bez klasične operacije: Prvi put izvedena mikrotalasna ablacija tumora štitaste žlezde

U UNIVERZITETSKOM kliničkom centru Niš prvi put je primenjena mikrotalasna ablacija (MWA) za lečenje benignih tumora štitaste žlezde, a reč je o savremenoj, minimalno invazivnoj metodi koja određenim pacijentima omogućava lečenje bez klasične hirurške operacije, rezova i vidljivih ožiljaka.

Foto: Unsplash/César Badilla Miranda

Ovaj značajan stručni i medicinski korak rezultat je angažovanja prof. dr Aleksandra Karanikolića i doc. dr Miodraga Đorđevića sa Klinike za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke UKC Niš, koji su ostvarili saradnju sa prof. dr Konstantinosom Čaidasom, specijalistom otorinolaringologije iz Soluna, objavljeno je na sajtu UKC Niš.

Tim u kojem su bili grčki stručnjak i stručnjaci UKC Niš, uspešno je izveo ovu savremenu proceduru kod tri pacijentkinje, kod kojih je prethodnom biopsijom potvrđena benigna priroda promena na štitastoj žlezdi.

Mikrotalasna ablacija predstavlja savremenu terapijsku metodu koja omogućava ciljano tretiranje tkiva benignih promena štitaste žlezde primenom mikrotalasne energije.

Na taj način se tkivo promene zagreva i razgrađuje, uz nastojanje da se sačuvaju okolne zdrave strukture.

Za razliku od klasičnog operativnog pristupa, ova metoda ne zahteva hirurški rez, a kod pažljivo odabranih pacijenata može da omogući manje opterećenje za organizam, brži oporavak, kraći boravak u zdravstvenoj ustanovi i brži povratak svakodnevnim aktivnostima.

Uvođenje ove procedure predstavlja važan korak u širenju terapijskih mogućnosti za pacijente sa benignim promenama štitaste žlezde i približavanju savremenih medicinskih dostignuća pacijentima juga i jugoistoka Srbije.

Kako je navedeno, izvođenju procedura prisustvovao je veći broj zdravstvenih stručnjaka, među kojima su bili hirurzi i radiolozi iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Kliničko-bolničkog centra Zemun. čim je ostvarena i značajna razmena znanja, stručnih iskustava i praktičnih veština, uz dodatno jačanje međuinstitucionalne i međunarodne saradnje.

(Tanjug)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.