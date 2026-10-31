LEKARI SAVETUJU: Ovo su prvi znaci gripa, a evo kada infekcija postaje ozbiljnija

SA dolaskom hladnijih dana raste i rizik od respiratornih infekcija, među kojima je i grip.

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Koji su njegovi prvi simptomi, kada infekcija može da se iskomplikuje i zašto je sada pravo vreme za vakcinaciju, otkriva specijalista otorinolaringologije dr Božidar Jakovljević.

Grip je respiratorna virusna infekcija koja je praćena visokom temperaturom, veliko malaksalošću, jakim bolovima u mišićima i pojačanim sekretom iz nosa, kaže specijalista otorinolaringologije dr Božidar Jakovljević i poručuje da je sada pravi trenutak za vakcinu protiv sezonskog gripa koja štiti od teške kliničke slike i komplikacija, ali i od oboljevanja.

Broj od 10.000 trenutno obolelih od respiratornih infekcija u Beogradu je očekivan broj obolelih u ovom periodu godine, rekao je za Tanjug.

Istakao je da je visoka temperatura praćena sa jakim bolovima u mišićima najtipičniji znak gripa, i dodao da upotreba antibiotika za lečenje gripa ne može da napravi štetu jer se radi o virusnoj infekciji koja se vrlo često kombinuje sa bakterijskom infekcijom.

-Lekari daju antibiotik najčešće u profilaktičke svrhe da ne dođe do ozbiljnijih komplikacija kao što su upala pluća ili upala bubrega, dodao je on.

Na pitanje koji su prvi znaci da virsna infekcija gornjih disajnih puteva može da postane ozbiljnija, Jakovljević je rekao da su prvi simptomi ozbiljnije infekcije samo trajanje infekcije duže do nedelju dana, temperatura, kašalj i pojačana sekrecija iz nosa koji ne prestaju više od nedelju dana, kao i dugotrajan osećaj malaksalosti.

Odgovarajući na pitanje koliko brzo osoba koja dobije grip treba da se javi lekaru ukoliko pripada rizičnoj grupi, Jakovljević je istakao da ukoliko osoba pripada rizičnoj grupi neophodno je da se što pre javi lekaru, napomenuvši da u rizičnu grupu spadaju stariji ljudi, trudnice, mala deca i bolesnici koji boluju od hronične bolesti.

Kada je reč o vakcini, izjavio je da je sada pravi trenutak za vakcinu jer u ovim mesecima i kreće epidemija gripa, istakavši da vakcina protiv gripa štiti od teške kliničke slike i komplikacija, ali i od oboljevanja

-Postoje dve vakcine na našem tržištu, jedna je Torlakova vakcina TORVAX koja je namenjen širokoj populaciji. Imamo i drugu vakcinu Vaxigrip, koja je namenjena trudnicama i maloj deci do 18 godina. Ova vakcina u zavisnosti od uzrasta i opšteg zdravlja, može da štiti od oboljevanja od 50 do 90 odsto, naveo je on.

(rt.rs)

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