OPASNOST BEZ SIMPTOMA: Skoro polovina obolelih od dijabetesa nesvesna bolesti dok ne dođe do ozbiljnih komplikacija

OTPRILIKE 44 odsto ljudi sa dijabetesom ne zna da ga imaju, a nelečena bolest može da izazove pustoš u telu.

Foto: pexels.com

U Sjedinjenim Državama, oko 17 procenata ljudi sa dijabetesomje nedijagnostikovano, a najčešći je među mlađim ljudima.

Rani skrining i dijagnoza su ključni za sprečavanje ozbiljnih dugoročnih komplikacija dijabetesa poput srčanih oboljenja, otkazivanja bubrega i gubitka vida.

Nova globalna studija je otkrila da skoro polovina ljudi sa dijabetesom to ne zna, i da je veća verovatnoća da mlađi ljudi nisu svesni toga i da im se ne postavlja dijagnoza.

Koristeći program Globalno opterećenje bolestima, istraživači su izvukli podatke iz nacionalno reprezentativnih anketa, objavljenih studija i neobjavljenih u 204 zemlje i teritorije od 2000. do 2023. godine.

foto: pexels.com

Za svako mesto, godinu, starosnu grupu i pol, procenili su udeo ljudi sa dijabetesom koji su:

* Nedijagnostikovano

* Dijagnostikovano, ali nije lečeno

* Lečeno (definisano kao trenutno uzimanje insulina ili drugih lekova koji snižavaju šećer u krvi), ali nije postignut cilj

* Tretirano i na cilju

Većina ljudi obuhvaćenih studijom imala je dijabetes tipa 2

Istraživači su otkrili da je 2023. godine samo oko 56 procenata ljudi sa dijabetesom širom sveta formalno dijagnostikovano .

To znači da je procenjenih 248 miliona ljudi imalo bolest, ali to nisu znali. U Sjedinjenim Državama, oko 8 od 10 osoba sa dijabetesom je dijagnostikovano, što je među najvišim stopama na svetu.

Studija je širom sveta pokazala da je samo oko 40 procenata ljudi sa lečenim dijabetesom postizalo optimalne rezultate i snižavalo nivo šećera u krvi . Pored promena načina života, tretmani uključuju insulin, metformin i novije lekove poput GLP-1 .

Mlađi ljudi su skloniji da nisu svesni svog dijabetesa

- Rezultati su pokazali da su mlađe osobe imale najveću verovatnoću da ne budu dijagnostikovane. Globalno, samo 1 od 5 osoba mlađih od 35 godina bila je svesna da ima dijabetes, kaže Staford.

Иако је стопа недијагностикованог дијабетеса већа код млађих људи, они такође имају мању преваленцију дијабетеса у поређењу са старијим одраслима, каже др Сун Ким, ендокринолог и ванредни професор медицине на Медицинском центру Универзитета Станфорд у Калифорнији.

Neki ljudi sa dijabetesom nemaju nikakve simptome

- Nažalost, ljudi sa blagim povišenim nivoom glukoze u krvi [šećera u krvi] mogu biti asimptomatski, što je razlog zašto se kod mnogih ne postavlja dijagnoza - kaže Kim.

Kako se nivo glukoze u krvi povećava, simptomi se pogoršavaju i mogu uključivati:

* Žeđ

* Često mokrenje

* Zamagljen vid

* Umor

* Infekcije, poput vaginalne gljivične infekcije, mogu biti česte

Rizici nedijagnostikovanog dijabetesa

Nelečeni dijabetes može polako, ali ozbiljno oštetiti telo. Vremenom, visok šećer u krvi može oštetiti bubrege, živce, jetru i oči, kaže Kim i dodaje:

- Dijabetes takođe povećava rizik od moždanog udara, demencije i određenih vrsta raka. Rano dijagnostikovanje dijabetesa je važno jer omogućava blagovremeno lečenje kako bi se sprečile ili odložile dugoročne komplikacije - kaže dr Rita Kalijani, glavna naučna i medicinska službenica Američkog udruženja za dijabetes.

di starosti od 20 do 39 godina ima dijabetes, a oko 1 od 3 tih osoba nema dijagnozu, kaže dr Kim, koja nije bila uključena u studiju.

Zašto je toliko ljudi sa dijabetesom nedijagnostikovano?

- Postoji nekoliko razloga zašto ljudi mogu živeti sa dijabetesom, a da to ne znaju, kaže Staford.

U poređenju sa starijim osobama, mlađe osobe imaju manje šanse da se redovno podvrgavaju pregledima i skriningu. To znači da često ostaju nedijagnostikovane dok se ne pojave komplikacije. To je posebno zabrinjavajuće jer je razvoj dijabetesa tipa 2 u mlađem dobu povezan sa ozbiljnijim komplikacijama tokom vremena.

- Komplikacije dijabetesa mogu uključivati slepilo, potrebu za amputacijama, bolest bubrega u završnoj fazi, srčane udare i moždane udare - kaže Kim.

Zašto je skrining važan?

Američko udruženje za dijabetes preporučuje da svi odrasli počnu sa redovnim skriningom za dijabetes u 35. godini života, čak i ako nemaju faktore rizika.

Ljudi koji imaju prekomernu težinu ili gojaznost sa jednim ili više faktora rizika (kao što su visok krvni pritisak ili porodična istorija) trebalo bi da počnu sa skriningom u ranijem uzrastu, kaže Kim i dodaje:

- Za ljude azijskog porekla, napominje ona, kriterijumi za prekomernu težinu i gojaznost počinju sa manjom težinom.

Bez obzira da li imate faktore rizika ili ne, Sanova preporuka je ista - uradite pregled.

- Ako je moguće, trebalo bi da razgovarate o svojim zabrinutostima sa svojim lekarom opšte prakse - kaže ona.

