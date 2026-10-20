LUBARDI MESTO UZ MUZEJ: Povodom odluke o premeštanju biste sa Cetinja velikog slikara oglasila se fondacija

FONDACIJA "Petar Lubarda" iz Beograda uputila je pismo Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, Ministarstvu kulture i Sekretarijatu za kulturu prestonice Cetinje povodom odluke o premeštanju biste slavnog srpskog slikara iz obližnjeg Ljubotinja, Petra Lubarde, sa lokacije u dvorištu Vladinog doma u crnogorskoj prestonici.

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Namera je da na tom mestu, gde je ranije i bila, bude postavljena bista nekadašnjeg doživotnog predsednika SFRJ, Josipa Broza Tita.

Đina Lazar, predsednica fondacije, izrazila je nezadovoljstvo zbog učestalog premeštanja skulpture slavnog umetnika. Iz fondacije podsećaju da se bave Lubardinim nasleđem, jer se za trideset godina od njegove smrti, vrlo malo radilo na afirmaciji njegovog grandioznog dela.

- Pitam se na kojoj strani istorije želite da budete, ne lično, već kao osobe koje su nadležne za zaštitu kulturnih dobara. Nije to samo saglasnost za parcele, ograde i staze, jer sigurna sam da se mnogi u narodu ne slažu sa vašom odlukom. Nadam se da će vas ovo pismo dovesti u poziciju da još jednom razmislite. Bilo bi lepo da ste nas obavestili, a ne da čitamo takve odluke preko štampe. Na kraju, mi smo inicijatori postavljanja Lubardine biste - poručila je Lazareva, predsednica Fondacije "Petar Lubarda", podsetivši da ovakva "premeštanja skulpture" podsećaju na "mračne režime, najčešće kad su i totalitarni vladari padali sa trona".

Lubardino glasovito bratstvo poručuje da će naredne godine proslaviti 120 godina od njegovog rođenja.

- Nisam očekivala da će se ovo desiti u susret velikom datumu. Broz ima svoju istoriju i to je nesporno, ali mi se ne takmičimo, jer je on bio političar. Petar je bio veliki umetnik i mislim da mu je mesto pored muzeja na Cetinju - pojasnila je Đina Lazar.



Posmrtna egzekucija

Pesnik i publicista Radomir Uljarević za "Novosti" je rekao da se radi o "posmrtnoj egzekuciji Lubarde".

- Kada jednu istinsku kulturnu ikonu zamenite simbolom krute vojno-političke moći, šaljete poruku da slepa lojalnost partijskoj ideologiji i vođi vredi više od vrhunskog umetničkog stvaraoca. Pod plaštom borbe za civilizacijske vrednosti, zapravo se afirmiše brutalni totalitarizam - kazao je Uljarević.