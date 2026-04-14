Gorela Zvicerova kola: Požar u kasarni Maslina u Podgorici

U požaru koji je rano jutros izbio na prostoru kasarne Masline u Podgorici, na parkingu Uprave za imovinu Crne Gore,izgorela su četiri vozila, među kojima su, navodno, i dva skupocena automobila, koja je Specijalno državno tužilaštvo privremeno oduzelo od Tamare Zvicer, supruge odbeglog Radoja Zvicera, navodnog vođe "kavačkog klana".

Iz Uprave za državnu imovinu saopštili su da su pregledani snimci video-nadzora i da prvi rezultati istrage pokazuju da je požar najverovatnije podmetnut. Oni navode i da su u prethodnom periodu preuzeli sve neophodne korake i mere u cilju obezbeđivanja te lokacije.

Za sada nije saopšteno kolika je vrednost izgorelih vozila, niti koji automobili su oduzeti Zvicerovoj supruzi u velikoj akciji crnogorske policije, 10. februara ove godine, tokom pretresa luksuzne vile u naselju Kavač kod Kotora.