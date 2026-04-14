Gorela Zvicerova kola: Požar u kasarni Maslina u Podgorici
U požaru koji je rano jutros izbio na prostoru kasarne Masline u Podgorici, na parkingu Uprave za imovinu Crne Gore,izgorela su četiri vozila, među kojima su, navodno, i dva skupocena automobila, koja je Specijalno državno tužilaštvo privremeno oduzelo od Tamare Zvicer, supruge odbeglog Radoja Zvicera, navodnog vođe "kavačkog klana".
Iz Uprave za državnu imovinu saopštili su da su pregledani snimci video-nadzora i da prvi rezultati istrage pokazuju da je požar najverovatnije podmetnut. Oni navode i da su u prethodnom periodu preuzeli sve neophodne korake i mere u cilju obezbeđivanja te lokacije.
Za sada nije saopšteno kolika je vrednost izgorelih vozila, niti koji automobili su oduzeti Zvicerovoj supruzi u velikoj akciji crnogorske policije, 10. februara ove godine, tokom pretresa luksuzne vile u naselju Kavač kod Kotora.
IZ KUĆE RAMUŠA HARADINAJA PUCANO NA SKI CENTAR? Šokantna tvrdnja crnogorskog ministra
11. 04. 2026. u 16:21
ČEKIĆEM GA UDARAO PO GLAVI: Hapšenje u Rožajama nakon pokušaja ubistva na parkingu
11. 04. 2026. u 09:56
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
