Crna Gora

ČEKIĆEM GA UDARAO PO GLAVI: Hapšenje u Rožajama nakon pokušaja ubistva na parkingu

Milutin SEKULOVIĆ

11. 04. 2026. u 09:56

Policija je u Rožajama u kratkom roku u petak veče  locirala, pronašla i lišila slobode A.D (26) iz Rožaja, koji je, kako se sumnja, neposredno pre toga izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

ЧЕКИЋЕМ ГА УДАРАО ПО ГЛАВИ: Хапшење у Рожајама након покушаја убиства на паркингу

Foto: B. Dabić

-Sumnja se da je u petak u večernjim satima, na jednom parking prostoru u gradu, nakon kraće verbalne rasprave, oštećenom muškarcu takođe iz Rožaja, upotrebom čekića zadao više udaraca u predelu glave, nanoseći mu teške telesne povrede - saopštila je Uprava policije Crne Gore, odakle napominju da su veoma brzo pronašla tu osobu, stavila je pod kontrolu i obezbedili  mestao događaja te preduzela druge mere i radnje radi obezbeđivanja tragova i dokaza. 
Povređeni čovek je prevezen u medicinsku ustanovu, gde je zadržan na lečenju.   
Osumnjičeni A.D. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
