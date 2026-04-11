ČEKIĆEM GA UDARAO PO GLAVI: Hapšenje u Rožajama nakon pokušaja ubistva na parkingu

-Sumnja se da je u petak u večernjim satima, na jednom parking prostoru u gradu, nakon kraće verbalne rasprave, oštećenom muškarcu takođe iz Rožaja, upotrebom čekića zadao više udaraca u predelu glave, nanoseći mu teške telesne povrede - saopštila je Uprava policije Crne Gore, odakle napominju da su veoma brzo pronašla tu osobu, stavila je pod kontrolu i obezbedili mestao događaja te preduzela druge mere i radnje radi obezbeđivanja tragova i dokaza.

Povređeni čovek je prevezen u medicinsku ustanovu, gde je zadržan na lečenju.

Osumnjičeni A.D. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.