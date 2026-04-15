Do Brisela s LGBT vodičem: Finansiranje priručnika o gej populaciji uznemirilo Crnogorce

CRNOGORCI će na putu do članstva u Evropsku uniju morati da prihvate brojne izazove, a promene će se osetiti i u oblasti obrazovanja.

V.K.

Tako je bivša ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić pozvala intelektualce svih veroispovesti u Crnoj Gori da naprave vodiče kroz veru. To je, zapravo, bila njena reakcija na vest da aktuelno ministarstvo u Podgorici, nadležno za obrazovno-vaspitni resor finansira vodič za LGBTQ+ teme, koji će biti namenjen nastavnicima i ostalima u sistemu školstva, a koji priprema NVO Centar za građansko obrazovanje Daliborke Uljarević.

- Pozivam intelektualce tradicionalnih vera da napravimo vodič kroz veru. Neka muslimani i katolici naprave svoj. Pa da ih zajedno predamo Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija - napisala je Bratićeva na društvenoj mreži "Fejsbuk".

A između korica vodiča za LGBTQ+ teme, priređivači Svetlana Jovetić Koprivica i Miroslav Minić, profesori crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, ukazuju da roman "Hadrijanovi memoari" može biti dragoceno štivo, jer, kako ocenjuju, na suptilan i dostojanstven način otvara prostor za razgovor o ljubavi, identitetu i ljudskoj bliskosti, kroz lik cara Hadrijana i njegovu emocionalnu vezu s Antonijem.

Priređivači vodiča kao dobar primer predlažu i film "Dečaci ne plaču", zasnovan na stvarnoj priči Brendona Tine, transrodnog muškarca koji je bio žrtva brutalnog nasilja. Koprivica i Minić objašnjavaju da se priča o Fridi Kalo može koristiti kroz interdisciplinarni pristup: umetnost, istorija i lični identitet.

Vera na prvom mestu POTPREDSEDNIK Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa verskim zajednicama, Budimir Aleksić kazao je da crkva nema uticaj na Vladu.

- Da se crkva išta pita, verovatno bi davno bila uvedena veronauka u školama - saopštio je Aleksić i dodao da antireligiozni faktori u Crnoj Gori nameću lažnu dilemu da li treba graditi crkve ili bolnice.

Uz to, poznato je da je Frida Kalo otvoreno živela svoju biseksualnost. Deci se nudi priča o pevačici i gej ikoni Šer, zbog dugogodišnje podrške LGBT+ zajednici.