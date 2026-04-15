Do Brisela s LGBT vodičem: Finansiranje priručnika o gej populaciji uznemirilo Crnogorce
CRNOGORCI će na putu do članstva u Evropsku uniju morati da prihvate brojne izazove, a promene će se osetiti i u oblasti obrazovanja.
Tako je bivša ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić pozvala intelektualce svih veroispovesti u Crnoj Gori da naprave vodiče kroz veru. To je, zapravo, bila njena reakcija na vest da aktuelno ministarstvo u Podgorici, nadležno za obrazovno-vaspitni resor finansira vodič za LGBTQ+ teme, koji će biti namenjen nastavnicima i ostalima u sistemu školstva, a koji priprema NVO Centar za građansko obrazovanje Daliborke Uljarević.
- Pozivam intelektualce tradicionalnih vera da napravimo vodič kroz veru. Neka muslimani i katolici naprave svoj. Pa da ih zajedno predamo Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija - napisala je Bratićeva na društvenoj mreži "Fejsbuk".
A između korica vodiča za LGBTQ+ teme, priređivači Svetlana Jovetić Koprivica i Miroslav Minić, profesori crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, ukazuju da roman "Hadrijanovi memoari" može biti dragoceno štivo, jer, kako ocenjuju, na suptilan i dostojanstven način otvara prostor za razgovor o ljubavi, identitetu i ljudskoj bliskosti, kroz lik cara Hadrijana i njegovu emocionalnu vezu s Antonijem.
Priređivači vodiča kao dobar primer predlažu i film "Dečaci ne plaču", zasnovan na stvarnoj priči Brendona Tine, transrodnog muškarca koji je bio žrtva brutalnog nasilja. Koprivica i Minić objašnjavaju da se priča o Fridi Kalo može koristiti kroz interdisciplinarni pristup: umetnost, istorija i lični identitet.
Vera na prvom mestu
POTPREDSEDNIK Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa verskim zajednicama, Budimir Aleksić kazao je da crkva nema uticaj na Vladu.
- Da se crkva išta pita, verovatno bi davno bila uvedena veronauka u školama - saopštio je Aleksić i dodao da antireligiozni faktori u Crnoj Gori nameću lažnu dilemu da li treba graditi crkve ili bolnice.
Uz to, poznato je da je Frida Kalo otvoreno živela svoju biseksualnost. Deci se nudi priča o pevačici i gej ikoni Šer, zbog dugogodišnje podrške LGBT+ zajednici.
Preporučujemo
Nebojša Medojević: EU je izvor korupcije, a ne saveznik u borbi protiv nje
14. 04. 2026. u 23:30
Gorela Zvicerova kola: Požar u kasarni Maslina u Podgorici
14. 04. 2026. u 22:07
IZ KUĆE RAMUŠA HARADINAJA PUCANO NA SKI CENTAR? Šokantna tvrdnja crnogorskog ministra
11. 04. 2026. u 16:21
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)