IZ KUĆE RAMUŠA HARADINAJA PUCANO NA SKI CENTAR? Šokantna tvrdnja crnogorskog ministra

IMAMO informacije da se u incidentima koji su se desili prošle godine na skijalištu u izgradnji na Hajla-štedim, na Štedimu na podruzčju Rožaja, kada je pucano sa kosovske strane, da su ti hici došli iz kuće bivšeg vođe tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (bivšeg premijera tzv. Kosova Ramuša Haradinaja OVK).

M. Sekulović

Ovo je kazao ministar prostornog planiranja i urbanizma Slaven Radunović, dajući ''domaći zadatak'' državnim organima i diplomatiji Crne Gore da sa mrtve tačke pokrenu istragu o pucnjavama na nedavno otvoreni ski-centar na severu Crne Gore, sa teritorije Kosova i Metohije, odnosno područja koje pripada opštini Peć.

- Pucalo se iz njegove kuće i to su utvrdili ljudi koji poznaju taj kraj i znaju gde ko živi, mislim na lovce i graničare. To su podaci koje smo dobili sa terena i nemamo forenzičke dokaze za to. Uprava policije je davala više puta saopštenja i slala notu ambasadoru tzv. Kosova i sa druge strane su odgovorili da nisu našli nikakve tragove i tako će da bude svaki sledeći put kada budemo tražili pomoć sa te strane - kazao je Radunović, podsećajući na pucnjave iz leta 2024. godine, ali i tokom leta prošle godine, kada su zbog toga i nanošenja štete na kabini žičare Ski centra, u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama formirana dva predmeta.

U istragu koja nije dala nikakvih rezultata bila je uključena policija Crne Gore, navodno su određene radnje preduzele i njihove kolege sa Kosmeta, ''proradila'' je i diplomatija. Ali, sve je bilo po onaj staroj ''pojeo vuk magarca'', bez obzira što su ovi događaji uneli nemir u građena ne samo Rožaja, jer, tvrde neki, ovo nisu bili jedini incidenti takve vrste na području gde uveliko cveta šverc razne ''robe'', uključujući i narkotike.

Motivi za sada nepoznati

Šta su motivi za sada, zvanično, nepoznatih pucača sa kosmetske strane na teritoriju Crne Gore, za sada nije poznato. U opticaju je mogućnost da povremene incidente organizuju pristalice takozvanoig premijera lažne države Kosovo Albina Kurtija.

Naime, oni su, predvođeni Kurtijem, pokušali, čupanjem oznaka i drugim nasilničkim radnjama, da spreče uspostavljanje demarkacione linije između Crne Gore i Kosova i Metohije, što je bio samo mamac za naivne glasače. Međutim, tvrdnja da su projektili došli iz kuće Haradinaja, krvnika pravoslavaca na Metohiji, baca novo svetlo na ove incidente...