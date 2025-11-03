Crna Gora

JAKOV PANJKA RUSIJU: Reakcija ruskog ambasadora na intervju predsednika Crne Gore francuskim novinama

03. 11. 2025. u 05:00

AMBASADOR Ruske federacije u Crnoj Gori Aleksandar Petrovič Lukašik reagovao je na intervju predsednika Crne Gore Jakova Milatovića francuskim novinama La Kroks, ističući da se izjave o "najboljoj mogućoj strategiji za borbu protiv uticaja trećih zemalja, uključujući i Rusiju" kose sa kulturnim i ekonomskim vezama dveju zemalja.

Podseto je na kulturni i duhovni afinitet između Rusa i Crnogoraca koji je ukorenjen u vekovnoj istoriji i čini okosnicu njihovih odnosa.

- Bilo bi logično iskoristiti ovaj faktor za razvoj obostrano korisnih veza i pojačati napore za realizaciju zajedničkih projekata u interesu dve zemlje - poručio je Lukašik, ocenivši da je crnogorsko rukovodstvo umesto toga nastavilo svoju politiku ograničavanja odnosa s Rusijom u svim oblastima. - Zvanični kontakti su prekinuti, direktni letovi ne postoje, ekonomska saradnja je zamrznuta, priliv ruskih investicija opada, a broj ruskih građana koji borave u zemlji i posećuju je takođe opada.

Prema njegovim rečima, Crna Gora je od ulaska u NATO 2017. uključena u promociju planova Alijanse za sprovođenje zadataka vezanih za "hibridni rat protiv Rusije", a crnogorsko vojno osoblje učestvuje u kontigentima NATO-a u Bugarskoj i Letoniji i misiji vojne pomoći EU u Ukrajini.

- Pod ovim okolnostima, može li se govoriti o bilo kakvom uticaju koji Moskva vrši na Podgoricu? Naravno da ne. O čemu onda pričamo - rekao je Lukašik.

Set sankcija Moskvi

PODGORICA je, prateći politiku EU, uvela čitav set sankcija Moskvi zbog rata u Ukrajini 2022, da bi Rusi odgovorili tako što su Crnu Goru uvrstili na spisak stranih država koje "vrše neprijateljske radnje protiv Rusije, ruskih pravnih i fizičkih osoba".

U tom periodu Crna Gora je proterala pet ruskih diplomata, a Rusija je, kao kontrameru, jednog diplomatu iz crnogorske ambasade u Moskvi proglasila personom non grata.

Naglasio je da Rusija nikada nije bila protiv pristupanja Crne Gore EU, ali da su "pokušaji Podgorice da ubrza napredak Crne Gore ka EU slabljenjem odnosa s Rusijom kontraproduktivni".

- U praksi, ovaj pristup šteti samo Crnoj Gori, jer ozbiljno ograničava njenu sposobnost da privuče strane investicije, inovatni razvoj i najbolje prakse u različitim oblastima za socioekonomski i tehnološki razvoj zemlje - poručio je ambasador.

Lukašik je dodao da Rusija ostaje otvorena za obnovu punopravnih odnosa s Crnom Gorom.

- Ne vidimo prepreke za to. Ovo se odnosi na bilateralnu saradnju, posebno u oblastima kao što su energija, transport, informacione tehnologije, turizam. Spremni smo da razmotrimo sve inicijative u tom pravcu - zaključio je Lukašik.

 

