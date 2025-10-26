Crna Gora

NAJAVLJENA CELODNEVNA OBUSTAVA RADA: Iz pravosuđa traže povećanje zarada

Vitka Vujnović

26. 10. 2025. u 08:02

Sindikat hercegnovskog Osnovnog suda, u skladu sa odlukama Glavnog odbora krovne organizacije, stupiće u celodnevnu obustavu rada od ponedeljka, 3. novembra, ukoliko Ministarstvo finansija ne donese odluku o povećanju zarada za 30 odsto.To je njihov primarni zahtev od 19. septembra, od kada traje jednočasovna obustava rada.

Foto: RT HN

Pregovori sa Ministarstvom finansija o uvećanju zarada zaposlenima u administraciji su započeti, naveo je predsednik Sindikalne organizacije Osnovnog suda Herceg Novi, Vicko Martić.

– Imali smo dva sastanka, ali zvanično nema nikakvih zaključaka. Tokom ove nedelje pregovori bi trebalo da se nastave, a do tada smo u jednosatnoj obustavi rada – rekao je Martić.

Zaposleni u pravosuđu nadaju se da bi tokom naredne nedelje pregovori ipak mogli  uroditi plodom.

– Imamo neka obećanja da će nam  ispuniti zahteve. Na koji način i kako, u ovom trenutku ne znam, jer sve zavisi od toga kako će teći pregovori. Ne odustajemo od zahteva – uvećanje zarada za 30 odsto i potpisivanje novog Granskog kolektivnog ugovora – istakao je Martić.

Ukoliko dogovor bude postignut, uvećane zarade odnosile bi se na period od 1. novembra, odnosno od datuma potpisivanja sporazuma.

