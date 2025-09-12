Crna Gora

SRBI NAPRAVILI HAOS U TIVTU: Izleteli iz vozila u pokretu i pretukli pešaka

Телеграф

12. 09. 2025. u 13:23

POLICIJSKI službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, Odeljenja bezbednosti Tivat, podneli su krivičnu prijavu i lišili slobode osam lica, stranih državljana koji se sumnjiče za krivično delo nasilničko ponašanje izvršeno na štetu jednog lica iz Tivta.

СРБИ НАПРАВИЛИ ХАОС У ТИВТУ: Излетели из возила у покрету и претукли пешака

Foto: B. D.

U mestu Marići u Tivtu došlo je do fizičkog sukoba između više lica te je policija preduzela niz aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja.

- Pripadnici tivatske policije došli su do sumnje da su lica N.M. (24), A.N. (18), A.N. (26), F.N. (26), P.N. (24), A.N. (27), L.N. (22) iz Republike Srbije i E.N. (29) sa Kosova, dok su se nalazili u vozilu u pokretu, pokušali da ostvare kontakt sa oštećenim licem koji je u tom trenutku bio pešak. Nakon toga su se zaustavili i zadali mu više udarca u predelu glave i tela uz upotrebu podesnog sredstva od čega je zadobio povrede koje su izveštajem lekara specijaliste opisane kao lake, potvrđeno je za RINU u UP.

Izvršen je uviđaj na licu mesta gde su izuzeti predmeti i tragovi i od oštećenog lica su prikupljena obaveštenja na zapisnik nakon što mu je ukazana lekarska pomoć.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem su nalogu gore pomenuta lica lišena slobode zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje i oni su u zakonskom roku uz krivičnu prijavu privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: Možda je pogrešno pročitano i protumačeno
Svet

0 0

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: "Možda je pogrešno pročitano i protumačeno"

ISTRAŽITELjI su pronašli municiju sa ugraviranim frazama vezanim za transrodnu i antifašističku ideologiju unutar puške za koju vlasti veruju da je korišćena u ubistvu Čarlija Kirka, preneli su američki mediji. Istražitelji nisu želeli da komentarišu ove informacije, a kasnije su se pojavila saznanja da su natpisi na pušci i municiji pogrešno protumačeni.

11. 09. 2025. u 21:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)