HAOS U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI U BEČMENU: Razbojnik provalio u kuću, pa ukrao 8.000 evra - Vlasnik ga jurio po ulici

Ana Đokić

01. 01. 2026. u 10:56

PRAVI haos odigrao se u Bečmenu u novogodišnjoj noći kad je jedan lopov provalio u kuću, ali se nije nadao da u njoj ima ljudi.

ХАОС У НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ У БЕЧМЕНУ: Разбојник провалио у кућу, па украо 8.000 евра - Власник га јурио по улици

Foto: Depositphotos

Prema saznanjima razbojnik je oko ponoći razvalio vrata i ušao u kuću, iz koje je uzeo 8.000 evra.

Sumnja se da je kuća tipovana i da je lopov mislio da je vlasnik na proslavi Nove godine, te ga je dočekalo neprijatno iznenađenje, kada se vlasnik pojavio iz druge prostorije i počeo da ga juri niz ulicu.

Lopov je, ipak, uspeo da pobegne sa velikom svotom novca.

Slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Surčin i u toku je potraga za počiniocem.

(Telegraf)

