HIT, SA TRI PRSTA I... Ovo je sin Peđe Stojakovića uradio za Novu godinu (FOTO)
ANDREJ Stojaković, košarkaš oko koga se otimaju Grčka i Srbija važi za najvećeg talenta svoje generacije. Sin legendarnog Peđe Stojakovića oglasio se za Novu godinu i oduševio sve u rodnoj zemlji svoga oca.
Andrej sa uspehom brani boje Ilinoisa, a po objavama na društvenim mrežama lako je zaključiti ko mu je idol.
A, kako stvari stoje, u svojim objavama ističe i Grčku i Srbiju, ali je utisak da je za nijansu bliži srpskim igračima.
Tako, na društvenim mrežama je u novogodišnjoj noći objavio fotografiju kapitena Srbije Bogdana Bogdanovića, a onda i svoju fotografiju sa terena na kojoj se vidi kako podiže tri prsta. Uz to je ostavio i komentar: "Šta je Bogdan rekao...".
