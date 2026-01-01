Svet

"ZELENSKI ĆE IZGUBITI IZBORE AKO BUDU POŠTENI" Analiza Majkla Flina: Američki mirovni plan za Ukrajinu - dobar

Марија Стевановић
Marija Stevanović

01. 01. 2026. u 10:52

MIROVNI plan Vašingtona za rešavanje sukoba u Ukrajini je dobar, izjavio je bivši savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Donalda Trampa, Majkl Flin.

Foto: Profimedia

- Zaista verujem da je na stolu dobar mirovni plan - rekao je Flin za Sputnjik.

Međutim, on smatra da je situacija i dalje teška.

Komentarišući moguće održavanje izbora u Ukrajini, Flin je rekao da će Zelenski izgubiti na izborima ukoliko oni budu pošteni.

Foto: AP

Majkl Flin

Istovremeno je napomenuo da bi svakako voleo da vidi da se izbori u Ukrajini održe.

Početkom decembra, nakon Trampove izjave da je potrebno da se u Ukrajini održe predsednički izbori, Zelenski je rekao da je spreman da izmeni zakone kako bi se oni organizovali, naloživši parlamentu da izradi odgovarajući zakon u roku od 60 do 90 dana. Od tada je počeo da iznosi dodatne uslove za održavanje izbora, među kojima je i prekid vatre.

(Sputnjik)

