"ZELENSKI ĆE IZGUBITI IZBORE AKO BUDU POŠTENI" Analiza Majkla Flina: Američki mirovni plan za Ukrajinu - dobar
MIROVNI plan Vašingtona za rešavanje sukoba u Ukrajini je dobar, izjavio je bivši savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Donalda Trampa, Majkl Flin.
- Zaista verujem da je na stolu dobar mirovni plan - rekao je Flin za Sputnjik.
Međutim, on smatra da je situacija i dalje teška.
Komentarišući moguće održavanje izbora u Ukrajini, Flin je rekao da će Zelenski izgubiti na izborima ukoliko oni budu pošteni.
Istovremeno je napomenuo da bi svakako voleo da vidi da se izbori u Ukrajini održe.
Početkom decembra, nakon Trampove izjave da je potrebno da se u Ukrajini održe predsednički izbori, Zelenski je rekao da je spreman da izmeni zakone kako bi se oni organizovali, naloživši parlamentu da izradi odgovarajući zakon u roku od 60 do 90 dana. Od tada je počeo da iznosi dodatne uslove za održavanje izbora, među kojima je i prekid vatre.
(Sputnjik)
