NAJMANJE 10 MRTVIH U EKSPLOZIJI U BARU: Isplivali detalji užasne tragedije u novogodišnjoj noći (VIDEO)

NAJMANjE 10 osoba poginulo je protekle noći tokom proslave nove godine u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a najmanje deset osoba je povređeno, saopštila je lokalna policija.

Eksplozija se dogodila u 1.30 sati posle ponoći u baru "Konstelejšn" u Kran Montani, luksuznom skijalištu u švajcarskom regionu Vale, u srcu Švajcarskih Alpa.

Švajcarski list Blik je preneo da je požar možda izazvao vatromet koji je ispaljen tokom koncerta, dok je policija saopštila da je uzrok požara za sada nepoznat.

Švajcarski mediji su preneli da je više od 100 ljudi bilo u baru, u trenutku kada se dogodila eksplozija.

Lekar švajcarske službe hitne pomoći i spasavanja rekao je za švajcarsku nacionalnu televiziju RTS da su bolnice "preopterećene žrtvama sa opekotinama".

Policija je saopštila da je područje na kojem se dogodila eksplozija potpuno zatvoreno.

