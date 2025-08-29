TREĆI PUT OVE GODINE: Obijena pravoslavna crkva u Crnoj Gori
PO TREĆI put od početka godine, obijena je Crkva Svetog arhangela Mihaila na groblju Gvozden Brijeg u Baru, saopštila je danas Mitropolija crnogorsko-primorska.
Kako se navodi, nepoznati počinilac je u noći između 28. i 29. avgusta provalio vrata od crkve, a potom obio kasu za prilog i opljačkao novac.
Slučaj je prijavljen policiji, koja je izašla na lice mesta, izvršila uviđaj i preduzela nadležne istražne radnje. Istraga je u toku.
Crkva Svetog arhangela Mihaila prvi put je obijena i opljačkana u januaru, a drugi put krajem jula.
Iz Crkvene opštine Bar kažu da se nadaju da će nadležni organi otkriti počinioce i stati ovom vandalizmu na kraj.
(Tanjug)
