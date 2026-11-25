NEMAČKI turista je zamalo pao sa mosta u Čileu.

Foto: Printskrin

Planinar je bio u središtu mosta dugog 52 metra kada je počeo da duva jak vetar.

Nemac se mučio da održi ravnotežu preko kanjona od 45 metara sa teškim rancem na leđima. Snimci ga prikazuju kako se čvrsto drži i mora da se savija dok prelazi most.

Kada su udari vetra stišali, stigao je na drugu stranu nepovređen.