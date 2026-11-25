KOMŠIJE UZALUD PROTESTOVALE: Fjuri i DŽošua u ringu u pola tri ujutru
Dugo očekivani boks meč između Tajsona Fjurija i Entonija Džošue dobio je zeleno svetlo gradskih vlasti Kardifa, uprkos protivljenju stanovnika velške prestonice.
Dvojica britanskih teškaša odmeriće snage na stadionu „Prinsipaliti“ pred 77.000 gledalaca u noći između 11. i 12. decembra. Početak borbe predviđen je za 2.30 po srednjoevropskom vremenu, kako bi termin odgovarao i američkoj televizijskoj publici.
Stanovnici okolnih ulica zatražili su od nadležnih da ne dozvole održavanje manifestacije duboko posle ponoći, strahujući od nesnosne buke, saobraćajnog kolapsa i narušavanja javnog reda i mira.
Gradske vlasti ipak su odobrile produženje radnog vremena stadiona i održavanje bokserskih borbi do tri časa ujutru po lokalnom vremenu.
pozitivna strana svega ovoga biće ta što će bar vlasnici objekata za izdavanje lepo zaraditi jer se zbog velikog broja gostiju koji premašuje hotelske kapacitete očekuju visoke cene privatnog smeštaja i do 8 000 funti za kuće.
Za bezbednost posetilaca biće zaduženo 1.600 redara i 130 policajaca, a krov stadiona biće zatvoren kako bi se smanjila buka. Biće organizovan i dodatni gradski prevoz.
Borba koju finansira saudijski moćnik Turki Alalšik najavljuje se kao najveći spektakl u istoriji britanskog boksa, a direktno će je prenositi Netfliks.
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