PONOVO "OŽIVEO" PLAN CENTRA: U Zadužbinskoj ulici u Zemunu biće objekat ustanove za mlade sa smetnjama u razvoju

ZA roditelje dece sa smetnjama u razvoju svaki dan je trka između terapija, lekara, posla i brige o detetu.

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U Zemunu bi deo tog tereta uskoro mogao da bude skinut sa njihovih leđa, jer je Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove izdao pre nekoliko dana izmenu lokacijskih uslova za izgradnju centra za mlade sa smetnjama u razvoju. Iako se o ovome priča već pet godina, građani će izgleda uskoro dočekati prve konkretne korake u Zadužbinskoj ulici.

Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Zemunu prvi put je najavljen još 2021. godine. Tada je saopšteno da bi u blizini Osnovne škole "Radivoj Popović" trebalo da bude izgrađen objekat od oko 1.500 kvadratnih metara, namenjen upravo dnevnom boravku dece i mladih kojima je potrebna dodatna podrška.

Projekat je već naredne godine ušao u urbanističku proceduru. Grad Beograd je u aprilu 2022. organizovao javnu prezentaciju urbanističkog projekta u Zadužbinskoj ulici. Građani su tada imali mogućnost za uvid u predloženo rešenje.

Prema predstavljenom projektu, predviđene su prostorije za grupni rad i boravak, prostor za radnu terapiju, fiskulturna sala, logopedski kabinet i senzorna soba. Planirani su i ambulanta, kuhinja i trpezarija, kao i uređeno dvorište u kojem bi deca mogla bezbedno da provode vreme na otvorenom.

Za porodice koje imaju dete sa smetnjama u razvoju ovakav prostor nije samo pitanje komfora. Dnevni centar može da znači dostupniju stručnu pomoć detetu, više mogućnosti za socijalizaciju i razvijanje veština, ali i ogromnu podršku roditeljima koji su često primorani da čitav svoj dan podrede potrebama deteta. Upravo zato je pitanje rokova od posebne važnosti.

U blizini škole POSEBNO je značajno što se novi centar planira u neposrednoj blizini škole "Radivoj Popović", koja ima dugu tradiciju obrazovanja i rada sa decom sa smetnjama u razvoju. Takav položaj mogao bi dodatno da doprinese povezivanju obrazovne i socijalne podrške deci i mladima.

Od prve najave prošlo je pet godina, a od javne prezentacije urbanističkog projekta četiri. U međuvremenu su u Beogradu otvarani novi objekti namenjeni ovoj grupi korisnika. U Barajevu je 2023. godine otvoren centar površine veće od 1.000 kvadratnih metara, sa kapacitetom za oko 40 korisnika, čime je proširena gradska mreža usluga dnevnog boravka.

Zemun bi izgradnjom planiranog objekta dobio svoju ustanovu ovog tipa, čime bi se deo usluga približio porodicama koje danas moraju da se oslanjaju na postojeće kapacitete.